Aanzuigende werking? Niets van te zien in Ter Apel

Deze week doet Johan van Heerde verslag van de opvangcrisis vanuit standplaats Ter Apel. Deel 1: de situatie in Ter Apel is nog verre van ideaal.

Obada en zijn broer* zitten op het gras voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De Syriërs van begin dertig leunen tegen hun witte koffers met oranje gespen van de Postcodeloterij. Op één van die koffers zit een sticker van voetbalclub Telstar uit IJmuiden. Daar woont een kennis die de koffers voor de twee heeft geregeld.

IJmuiden lijkt de broers wel wat. Een plek met een strand net als hun geboorteplaats Latakia, een havenstad in het westen van Syrië. Maar zo ver is het nog lang niet. De twee hebben net een check-in gedaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Wanneer hun volgende afspraak is? “Geen idee”, zegt Obada. Ze weten alleen dat er een bus komt die ze wegbrengt want in Ter Apel is geen slaapplek.

De beelden van vorige week liggen nog vers in het geheugen. Honderden asielzoekers lagen dag én nacht op het gras te wachten op bussen die soms niet kwamen. Of ze wilden niet meer weg bij het aanmeldcentrum, uit angst een afspraak te missen of gefrustreerd door het gesleep van crisisnoodopvang naar crisisnoodopvang.

Nu gaat het iets beter. Er is geen geïmproviseerd kamp, gemaakt van witte dekentjes en dranghekken. In plaats van honderden zitten nu tientallen asielzoekers op het gras. De dixi’s worden wel schoongemaakt. De modderpoelen bij de watertappunten zijn verdwenen. Er slingeren geen volle luiers. Het stinkt niet meer naar uitwerpselen. Er is geen kakofonie van hoestende mensen en huilende baby’s.

Enigszins geholpen door de dreiging van regen slaagt het Coa erin om asielzoekers iedere dag een plek te bieden in een crisisnoodopvanglocatie. Maar ook dat is verre van ideaal. Een crisisnoodopvangplek staat synoniem voor een sporthal of oude bibliotheek vol met matrassen of stretchers. Er is nul privacy. Jonge meiden slapen tussen de mannen, sanitair is sober en er is niets te doen.

Een plek om te leven

Sommige mensen geloven in een ‘aanzuigende werking’ als het gaat om asielzoekers. Dat asielzoekers rustig uitzoeken naar welk land ze willen vluchten. Alsof ze op vakantie gaan. Maar wie zo’n rationele keuze zou maken, zou wegblijven uit Ter Apel. Met bijgaand foto’s die juist afschrikken.

Toch rijdt vrijwel ieder uur een bus van Drenthe Tours vanuit Emmen naar het azc in Groningen. Dan komen er weer nieuwe asielzoekers aan, soms met kinderen en met koffers. De asielinstroom is al maandenlang stabiel.

Obada en zijn broer studeerden in Budapest maar kunnen niet terug naar Syrië omdat ze dan moeten vechten in een burgeroorlog of anders in de gevangenis belanden. Ze waren bekend met de problemen in Nederland, maar vluchtten zonder verwachtingen. “We hopen gewoon op een plek om te leven, om een bestaan op te bouwen.”

Even later komt er een bus voorgereden. Bestemming: Assendelft, 219 kilometer verderop. Dat het lang kan duren voordat ze geholpen worden, nemen de broers op de koop toe. “Wat is een paar weken in het leven van een vluchteling”, besluit Obada.

*De broers uit Syrië wilden anoniem blijven vanwege de procedure die ze te wachten staat. Hun volledige gegevens zijn bij de hoofdredactie bekend.

