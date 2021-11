Aanwezigheidsplicht terwijl je in quarantaine moet? Studenten voelen zich voor het blok gezet

Studentenorganisaties beklagen zich over ‘perverse prikkels’ om onderwijs te volgen terwijl studenten strikt genomen in quarantaine zouden moeten zijn.

Aanwezigheidsplichten bij colleges, of een beperkt aantal kansen voor een tentamen. Studenten voelen zich soms voor het blok geplaatst om toch naar de universiteit of hogeschool te gaan als ze volgens de RIVM-richtlijnen thuis moeten blijven. Dat zeggen studentenorganisaties ISO, een koepel van studenten in medezeggenschapsraden, en studentenvakbond LSVB.

Veel onderwijsinstellingen stellen aanwezigheidseisen. Welke dat zijn, verschilt per instelling en vaak ook per studie. Vaak zijn die ook wat versoepeld wegens corona, maar soms blijkt dat onmogelijk. In zo’n geval ondervinden studenten in hun opleiding nadeel als ze in quarantaine zitten.

Een gevaar voor studenten en medewerkers

En dan kiezen ze niet altijd voor de quarantaine. Niemand wil dat met naam en toenaam toegeven, maar op de faculteiten gaan de verhalen rond. “Dit is echt een gevaar voor studenten en medewerkers”, zegt LSVB-voorzitter Ama Boahene. “Een aanwezigheidsplicht is in deze situatie overduidelijk misplaatst.” Volgens Boahene speelt dit probleem op diverse hogescholen en universiteiten.

Een concreet geval is de Rijksuniversiteit Groningen. Daar kregen studenten die zich voor een toest afmeldden wegens corona automatisch een vervangende kans om die toets te halen. Tot dit najaar. Toen werd de regeling afgeschaft. Studenten die niet kunnen komen moeten het nu doen met de herkansing, en kunnen een extra kans aanvragen.

“Op dat moment zag de pandemie er ook heel anders uit”, zegt woordvoerder Anja Hulshof. “We zaten volop in de versoepelingen.” Maar nu mensen weer wel vaker in quarantaine moeten is de regeling de Studenten Organisatie Groningen een doorn in het oog. “Als je je burgerplicht doet en in quarantaine gaat, word je afgestraft”, zegt Onno de Wal van de SOG. “Je kunt dan een extra kans aanvragen bij de examencommissie, maar het is niet gezegd dat je die krijgt.”

Hulshof benadrukt dat studenten die wegens quarantaine een tentamen moeten missen niet direct naar de examencommissie hoeven. “Ze kunnen laagdrempelig bij hun studiebegeleider of mentor terecht, en daar wordt een oplossing gevonden.”

Vertrouwen in een oplossing

Dat is de regel aan de meeste universiteiten, zegt Ruben Puylaert van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. “Er wordt per geval een oplossing gezocht. Intussen roepen we alle studenten op om zich aan de basisregels te houden en contact op te nemen met hun opleiding als ze door quarantaine verplichte onderwijsactiviteiten moeten missen. De wil om maatwerk te leveren is er.”

Studenten willen daar heel graag zekerheid vooraf over, zegt Lisanne de Roos van studentenkoepel ISO. Zij pleit ervoor om studenten die wegens coronaredenen een tentamen moeten missen, garantie krijgen op een herkansing. Zo’n regeling hanteert de Universiteit Leiden bijvoorbeeld. De Roos: “Wij willen hier op voorhand duidelijkheid over, zodat deze perverse prikkel wordt weggenomen.”

