Aantal vrouwen dat gezin verkiest boven werk blijft stabiel

Het aantal Nederlanders dat kiest voor zorgtaken in plaats van werk is de afgelopen vijf jaar nauwelijks gedaald of gestegen, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend. In de vijf jaar daarvoor kozen juist meer vrouwen voor werk, waardoor het aantal personen dat vanwege gezin of huishouden thuis bleef daalde.

Tussen 2008 en 2013 nam het aantal Nederlanders dat vanwege zorgtaken geen baan had met bijna een derde af: van 313.000 naar ongeveer 225.000. Vooral vrouwen gingen in die periode vaker aan de slag. Maar sinds 2013 blijft dat cijfer redelijk stabiel.

Toch zijn het nog altijd grotendeels vrouwen die kiezen voor gezin of huishouden. De laatste cijfers, van vorig jaar, gaan uit van 211.000 vrouwen. Het aantal mannen dat niet wil of kan werken vanwege zorgtaken steekt daar schril bij af: 12.000.

Beeld Louman & Friso

Inhaalslag

Het Centraal Planbureau (CPB) stelde vorig jaar al vast dat het aantal Nederlanders dat niet werkt vanwege gezin of huishouden stabiliseert. Sowieso vlakt de toename van vrouwen op de arbeidsmarkt af. Alleen laagopgeleide vrouwen en vrouwen met een niet-westerse achtergrond kunnen nog een inhaalslag maken.

Naast de groep Nederlanders die niet wil werken vanwege het gezin is er ook een groep die dat wel wil, maar niet kan, bijvoorbeeld omdat de combinatie zorg en arbeid te veel druk geeft. Een andere veelgenoemde reden is dat zij geen geschikte kinderopvang kunnen vinden of dat schooltijden niet goed aansluiten. Ook in deze groep zijn vrouwen met 86 procent oververtegenwoordigd.

Een derde groep waar het CBS naar keek zijn de Nederlanders die in deeltijd werken en het liefst hun uren willen uitbreiden, maar dat vanwege bijvoorbeeld het gezin niet kunnen. Ook bij deze groep zijn het vaker vrouwen dan mannen die zorgtaken verkiezen boven werk.

Lees ook:

Meer vrouwen hebben werk: ze naderen de mannen

Het verschil tussen het aantal vrouwen en mannen dat werkt, wordt kleiner. Gemiddeld was de arbeidsparticipatie bij vrouwen het afgelopen jaar 63,2 procent en bij mannen 72,5 procent.

In Italië werkt ‘la mamma’ niet buitenshuis

In Italië werkt minder dan de helft van de vrouwen. De lage arbeidsparticipatie is gevolg van de traditionele rolverdeling. ‘Het is schadelijk voor een klein kind als mama er niet is’.