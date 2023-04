Aantal vluchtelingen met betaald werk neemt langzaam toe

Gemakkelijk is het nog niet om als vluchteling in Nederland aan de bak te komen, toch wordt werk een steeds iets belangrijkere bron van inkomsten voor nieuwkomers. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat asielzoekers volgt die sinds 2014 een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Voor deze groep is zeven jaar later werk de voornaamste bron van inkomen, op de voet gevolgd door een uitkering of pensioen.

Het verschil is echter nog heel klein. Voor vluchtelingen die in 2015 of 2016 een vergunning kregen is een uitkering nog wel de belangrijkste inkomstenbron. Deze nieuwkomers hebben weliswaar steeds vaker een baan, maar die banen leveren nog onvoldoende inkomsten op.

Kwetsbare arbeidspositie

Dat komt omdat vluchtelingen vaak beginnen als oproepkracht of met een ander flexibel contract en vaak werkzaam zijn in kwetsbare sectoren zoals de horeca en de uitzendbranche. Zo heeft bijna 30 procent van de werkende vluchtelingen die in 2014 een vergunning kreeg, vijf of meer banen gehad, blijkt uit de nieuwe cijfers.

Deze onzekere situatie werd duidelijk tijdens de coronacrisis, toen na jaren van groei het aantal vluchtelingen met werk plots stagneerde en zelfs iets afnam. Vluchtelingen verloren dus hun baan.

Nu de coronacrisis achter de rug is, lijkt dit effect uitgewerkt. Vluchtelingen gaan namelijk weer sneller aan het werk, en dat sluit aan bij de trend die voor de coronacrisis zichtbaar werd. Van de vluchtelingen die in 2019 een asielvergunning kregen, heeft 20 procent na dertig maanden een baan.

Een forse toename ten opzichte van de groep die in 2014 statushouder werd, zoals dat in jargon heet. Van alle asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kreeg, had tijdens de laatste meting van het CBS ongeveer 45 procent een baan, tegen ruim 10 procent van dezelfde groep na dertig maanden.

Na verloop van tijd nemen de verschillen tussen herkomstlanden ook af, blijkt uit het onderzoek. Wel valt op dat mensen die gevlucht zijn uit Eritrea het vaakst een baan hebben. Voor deze groep is inkomen uit werk ook verreweg de belangrijkste bron, terwijl vluchtelingen uit Turkije juist nog veel meer afhankelijk zijn van een uitkering.

Uitrol van ‘startbanen’

Het kabinet vindt dat nog te weinig statushouders een baan hebben. Vorige maand stuurde minister Karien van Gennip van sociale zaken en werkgelegenheid daarom een plan naar de Tweede Kamer waarmee het kabinet vergunninghouders sneller aan het werk wil helpen. Kern van het plan is de uitrol van ‘startbanen’ die door gemeenten worden geregeld voor nieuwe statushouders. Die banen dienen als een duwtje in de rug voor vluchtelingen richting de arbeidsmarkt. Ook wil de minister asielzoekers koppelen aan potentiële werkgevers voor stages.

Lees ook:

Dima Kaddah (40) heeft eindelijk een vaste baan. ‘In het azc deed ik suiker in zakjes’

Het Amsterdamse bedrijf Motopp leidt talentvolle statushouders in drie maanden op tot softwareontwikkelaars. Dima Kaddah heeft daardoor nu een fulltime baan.

Oekraïners werken ‘als locomotieven’ bij sterrenrestaurant De Librije, wat verklaart hun succes?

Sterrenrestaurant De Librije in Zwolle is dolblij met de hardwerkende Oekraïense vluchtelingen, die massaal een baan vinden in Nederland. Welke lessen kunnen we trekken uit dit ‘succesverhaal’?