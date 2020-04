Aantal verkeersdoden minder gedaald dan gehoopt

In het hele land zijn in 2019 in totaal 661 mensen omgekomen in het verkeer. Dat zijn 17 verkeersdoden minder dan in 2018, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag bekend. Vooral het aantal mensen dat fietsend in een dodelijk ongeluk terecht kwam, nam af.

De meeste verkeersdoden zijn inzittenden van auto’s. Naar leeftijd uitgesplitst blijkt dat bij auto-ongevallen vooral jongere slachtoffers vallen onder de zestig jaar, terwijl de fiets een groter risico vormt voor 60-plussers. Het aantal twintigers en dertigers dat omkwam in of door een voertuig, is vorig jaar met 24 procent gestegen naar 183. Ook opvallend: net als vorig jaar vielen in Noord-Brabant veruit de meeste dodelijke verkeersslachtoffers.

Ondanks de daling is Peter van der Knaap somber over de cijfers. “In 2017 groeide de groep mensen die op de weg omkwam met bijna 11 procent”, aldus de directeur van kennisinstituut voor de verkeersveiligheid SWOV. “De snelste stijging sinds 1989. En waar ik hoopte dat die enorme toename een eenmalige uitschieter naar boven zou zijn, schetsen de nieuwste cijfers een ander beeld.” Hoewel lager dan in 2018, vielen er vorig jaar meer verkeersdoden dan in de periode 2012 tot 2017.

Met name de toename van het aantal dodelijke auto-ongelukken strookt niet met de prognoses. Sinds de jaren zeventig, waarin er jaarlijks 3000 doden in het verkeer vielen, zette zich een algemeen dalende trend in door onder meer de gordelplicht, het invoeren van alcoholcontroles en airbags.

“Mobiliteit blijft groeien en heeft onze blijvende aandacht nodig”, aldus Van der Knaap. “Deze cijfers onderstrepen het plan van minister Cora van Nieuwenhuizen om een half miljard euro beschikbaar stellen voor verkeersveiligheid.”

