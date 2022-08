Aantal statushouders dat verhuist uit azc's blijft achter

Er verhuizen veel minder statushouders uit azc's naar een woning dan het kabinet met de provincies en gemeenten heeft afgesproken. Sinds 1 juli zijn er slechts 3040 statushouders uit een azc naar een woning doorgestroomd, terwijl dat er medio augustus al 7500 moeten zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa), die het ANP heeft opgevraagd.

Het achterblijven van het aantal statushouders dat azc's verlaat betekent dat er haast gemaakt moet worden om doelstellingen te halen. De cijfers lopen tot en met 8 augustus.

Het kabinet heeft de afspraken afgelopen juni gemaakt met de veiligheidsregio's en de in de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie vertegenwoordigde partijen. Daartoe behoren onder andere het Coa en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Flexwoningen

De afspraken waren nodig om de doorstroom van asielzoekers te bevorderen en het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Bijna 16.000 statushouders verblijven nu nog in azc's omdat er geen woning voor ze is.

Bijna 7500 van hen moesten binnen zes weken verhuizen, vond het kabinet. Zij zouden kunnen wonen in zogenaamde 'flexwoningen’ zoals omgebouwde kantoorpanden en verpleeghuizen, zo lichtten staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) eind juni toe.

Het kabinet maakte 100 miljoen euro vrij om de bouw van deze flexwoningen te verhogen van 5000 naar 7500. Een derde van de nieuwe flexwoningen zou gaan naar statushouders of Oekraïense vluchtelingen. Ook andere groepen zoals net gescheiden mensen of daklozen zouden in aanmerking komen voor deze snelle woonoplossing. Er zijn inmiddels 3100 nieuwe flexwoningen gebouwd, zegt een woordvoerder.

