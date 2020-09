Aantal positieve coronatesten nadert de 1000 per dag

De uitschieter van ruim 740 besmettingen afgelopen vrijdag lijkt geen incident. Het laatste cijfer over het aantal positieve testen in Nederland nadert de duizend. 925 Nederlander kregen zondag volgens het RIVM te horen dat zij zijn besmet met het virus. Daarmee begint de trendlijn die juist naar de gewenste richting was afgebogen weer omhoog te klimmen. Daardoor zal komende week elke middag rond half drie weer met spanning naar de nieuwe aantallen worden gekeken.

Meer besmettingen zijn slecht nieuws, maar de indicatoren waar het kabinet op stuurt, staan nog altijd in het groen. De toename aan besmettingen leiden namelijk niet tot meer ziekenhuisopnames. Het patroon tussen besmettingen en ziekenhuisopnames is in de huidige opleving van het virus compleet anders dan in maart en april. Toen belande grofweg tussen de 20 en 40 procent van het aantal besmette personen in het ziekenhuis. Nu is dat ongeveer een tot twee procent.

De signaalwaarde voor het aantal ziekenhuisopnames op het officiële dashboard staat dan ook nog altijd veilig in het groen. Bij 40 opnames per dag verandert de kleur in oranje. Het gemiddeld aantal opnames staat nu op 5,7.

Ook op de intensive care blijft de situatie overzichtelijk. Bij tien of meer opnames per dag verandert groen in oranje. Het huidige aantal is 2 opnames per dag. Dat heeft alles te maken met de groep Nederlanders die ziek wordt. Dat zijn jongvolwassen, en vooral studenten die in studentenhuizen en tijdens introductieweken het virus oplopen.

Nederland heeft geen signaalwaardes voor het aantal besmettingen. Duitsland wel. Bij hen begint code rood als er over de laatste vijf dagen gemiddeld meer dan 50 positieve testen per 100.000 inwoners bij komen. Coviddashboard.nl houdt die Duitse signaalwaarden voor Nederland bij en komt tot vijftien gemeenten die in code rood zitten. Montfoort is zelfs donkerrood, met meer dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners. Maar de grootste zorgen zullen leven in de GGD-regio’s Amsterdam Amstelland en Haaglanden. Daar kleuren Ouder-Amstel, Amsterdam, Diemen, Delft, Den Haag een Leidschendam-Voorburg rood. Met name in Den Haag verspreidt het virus zich de laatste dagen snel. Net als in maart en april blijft het noorden relatief gespaard. Friesland en Drenthe kennen de minste covidbesmettingen.

