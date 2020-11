Updates Coronavirus

Aantal nieuwe coronagevallen licht gedaald, meer ziekenhuisopnames

Een medewerker van de GGD Amsterdam neemt een coronatest af in een testlocatie bij de RAI. Beeld ANP

In dit updatebericht van maandag 23 november leest u gedurende de dag updates over het coronavirus. Dat van gisteren vindt u hier, meer artikelen van Trouw over de coronapandemie – waaronder de actuele cijfers – vindt u hier.