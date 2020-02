Aantal Nederlandse virusgevallen loopt op tot vier; familie van coronapatiënt ook besmet

De twee besmette personen verblijven ook in thuisisolatie in hun tijdelijke woning in Diemen. Van de besmette vader en het jongste kind worden nu ook alle contacten in kaart gebracht en onderzocht.

Vrijdag werd bekend dat de besmette Amsterdamse in Diemen in thuisisolatie zit. Het gezin was in Lombardije (Noord-Italië) geweest en zij kreeg daarna klachten. De vrouw werkt in het Amsterdam UMC. Daar is zij niet in aanraking gekomen met patiënten, waardoor de kans op besmetting klein is, laat het ziekenhuis weten. De vrouw heeft alleen donderdag kort gewerkt en had toen contact met ongeveer twintig personen. Deze mensen worden ook onderzocht.

Een van de kinderen gaat naar een vestiging van CompaNanny-kinderopvang in Amsterdam-Zuidoost. Deze vestiging sloot vrijdag per direct de deuren, mogelijk voor twee weken - de incubatietijd. “Dat was gezien deze uitslag de juiste beslissing”, zegt een woordvoerder van CompaNanny.

Minister Bruno Bruins van medische zorg liet zaterdagmiddag overigens weten dat deze nieuwe besmettingen met het coronavirus vooralsnog geen reden zijn om te adviseren scholen en kinderdagverblijven te sluiten.

Twee keer testen

In een bericht van CompaNanny aan de ouders van de crèche stond dat het kind een tweede test moest ondergaan om te kijken of hij besmet was. De eerste test gaf nog geen 100 procent uitsluitsel. Het doen van twee testen is de normale gang van zaken, aldus het RIVM. Iedereen bij wie de verdenking bestaat dat hij of zij is besmet met het nieuwe coronavirus, wordt twee keer getest.

Het gezin – vrouw, partner en drie kinderen – zit in isolatie in een huis in Diemen. Haar eigen woning in Amsterdam wordt momenteel verbouwd. Niemand mag de deur uit en er mag geen bezoek komen, behalve de huisarts en de GGD.

Beeld ANP

Ziekenhuisbedden gereed

Het andere Nederlandse virusgeval, een man uit Loon op Zand, ligt nog in het ziekenhuis in Tilburg. Maar het gaat ondertussen zo goed met hem dat wordt nagedacht over een terugkeer naar huis. De tientallen mensen die contact hadden met de Nederlandse patiënten worden in de gaten gehouden tot de incubatietijd van het virus voorbij is. Er staan honderden geïsoleerde ziekenhuisbedden klaar voor het geval er meer besmette patiënten worden aangetroffen.

Vragen over het virus? Er is een landelijk informatienummer geopend voor mensen met vragen over het coronavirus. De voorlichters zijn te bereiken op 0800-1351 en vanuit het buitenland op +31-20-2051351.

Quarantaine

In de hotels die in Ahu Dhabi zijn afgesloten vanwege het coronavirus zitten behalve wielrenners ook een aantal andere Nederlanders. Buitenlandse Zaken kan niet precies zeggen om hoeveel personen het er gaat. De renners en overige teamleden van de wielerploegen die nog altijd vastzitten in een hotel in Abu Dhabi hebben een test ondergaan. Het ministerie van volksgezondheid van het emiraat bevestigde dat 167 afgenomen tests geen besmetting hebben aangetoond. De komende uren worden nog meer resultaten verwacht. Tot die tijd blijven de renners en stafleden in quarantaine.

Meer lezen over het nieuwe coronavirus? Let op hoe vaak je aan je gezicht friemelt en andere tips om besmetting te voorkomen.

Kan deze onderkoelde minister Bruins ons beschermen tegen het coronavirus, en vooral tegen paniek?

Alles over de verspreiding van het nieuwe coronavirus in het buitenland leest u hier.

De man in het Tilburgse ziekenhuis had milde klachten, zegt arts-microbioloog Jean-Luc Murk. Daarom ook kreeg hij geen medicatie en bleef het bij pijnstillers geven en observeren. “Er is nog geen officieel middel geregistreerd voor besmetting met corona”, zegt de arts. “Dus is alle behandeling nog experimenteel. Daar gaan we alleen toe over als er echt noodzaak is. Mocht een patiënt op het randje liggen en niet stabiel zijn, dan kan een experimentele behandeling noodzakelijk zijn.

De GGD houdt enkele tientallen mensen uit de omgeving van de patiënt in de gaten. Zij hebben geen klachten, maar dat wil niet zeggen dat ze niet besmet zijn. Dat is pas over een paar weken duidelijk, wanneer de incubatietijd voorbij is. “Als je het virus hebt binnengekregen en je bent klachtenvrij, ben je niet besmettelijk. Als iemand geen klachten heeft, weet je niet of diegene het virus heeft”, zegt Murk.

Was uw handen en ga niet naar de huisarts Het advies aan Nederlanders die bang zijn voor besmetting, blijft om handen regelmatig en goed te wassen, eventueel met desinfecterende gel. Het virus kan alleen worden overgedragen bij nabij contact (minder dan twee meter), waarbij bijvoorbeeld hoest- of snot-deeltjes worden ingeademd. Het dragen van een masker heeft volgens het RIVM geen zin. Wie symptomen heeft en mogelijk in contact is geweest met iemand die besmet is, bijvoorbeeld in het buitenland, kan bellen met de huisarts. Die komt indien nodig aan huis. Naar de huisartsenpraktijk gaan, wordt afgeraden, omdat het virus dan verder kan worden verspreid.

De patiënt ligt in een kamer met aërogene isolatie: alleen bereikbaar via een sluis, en alleen als bezoekers, artsen en verpleegkundig personeel beschermende kleding aantrekken en een mondneusmasker opdoen. In totaal staan in Nederlandse ziekenhuizen honderden ic-bedden klaar met zulke aërogene isolatie. Dat moet voorlopig voldoende zijn om besmette patiënten op te vangen, denkt het ministerie.

In Limburg is het coronavirus nog niet vastgesteld, maar daar vroeg de GGD gemeenten langs de Duitse grens evenementen te annuleren. Ook houdt de GGD toezicht op Limburgers die bij het carnaval waren in het Duitse Langbroich.