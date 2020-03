Aantal Nederlandse coronapatiënten meer dan verdubbeld: 82 besmettingen

De forse stijging is mogelijk mede het gevolg van een inhaalslag, zegt minister Bruno Bruins (medische zorg) op gezag van het RIVM. Mensen met klachten hebben misschien gewacht voor ze zich bij de dokter meldden.Het RIVM is niet verrast door de “stevige stijging”. Die “past in het beeld” dat het instituut al had, zegt Bruins. Hij ziet in de ruime verdubbeling ook geen reden tot extra maatregelen.

Tot dusver liepen de meeste patiënten in Nederland het virus op in Noord-Italië of door contact met iemand die daar is geweest. “We gaan na of dat voor die 82 ook zo is”, zegt de minister.

Mondkapjes worden beter verdeeld

Om het virus te bestrijden gaan de GGD's mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen het coronavirus beter verdelen over zorgverleners in Nederland. Dat betekent onder meer dat ziekenhuizen niet langer automatisch voorrang krijgen. Huisartsen kunnen ook voorgaan als de nood bij hen hoger is. De fabrikanten hebben beloofd daaraan mee te werken.

In bijvoorbeeld Limburg komen artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel mondkapjes tekort. In Groningen zijn er juist nog over. De GGD’s gaan de voorraden nu beter verdelen, zei minister Bruins donderdag in een debat met de Tweede Kamer over de uitbraak van het virus.

In de Kamer gingen al stemmen op om de export van mondkapjes, handschoenen en beschermende pakken te verbieden, zoals Duitsland heeft gedaan. Of om naar Frans voorbeeld de voorraden in beslag te nemen en door de overheid te laten uitdelen. Maar daar voelt de liberale bewindsman niets voor.

Medewerkers van ziekenhuizen in Den Bosch en Eindhoven besmet

Bij een arts-assistent van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is het nieuwe coronavirus aangetroffen. Het ziekenhuis meldt dat de arts-assistent contact heeft gehad met de patiënt met het coronavirus die afgelopen vrijdag in het ziekenhuis was opgenomen. Bij die man uit Kerkwijk was dinsdag het virus vastgesteld.

De arts-assistent is meteen naar huis gegaan en is door de GGD in thuisisolatie geplaatst. De patiënten die dinsdag door de besmette arts-assistent zijn gezien, zijn geïsoleerd en worden gemonitord op de ontwikkeling van koorts en luchtwegklachten, meldt het ziekenhuis. Het gaat in totaal om acht patiënten van de afdeling oncologie.

Een medewerker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft eveneens positief getest op het coronavirus. De medewerker, die in thuisisolatie zit, heeft het virus vermoedelijk opgelopen bij het verplegen van de patiënt bij wie afgelopen maandag het virus was vastgesteld. Ook bij de partner van die patiënt is het virus geconstateerd. Alle patiënten van de afdeling waar de verpleegkundige heeft gewerkt, worden uit voorzorg getest.

Twee poliklinieken van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam zijn woensdag gesloten. Beeld ANP

Buitenlandse patiënt in isolatie

Een buitenlandse coronapatiënt op doorreis heeft vanaf maandag in een containerwoning naast de brandweerkazerne in Hoofddorp gewoond. Het huisje heeft een douche en toilet, en is voor privacy omzoomd met hekken met zwart plastic zeil. Er werd eten gebracht, want de man mocht niet naar buiten. Medische zorg had hij niet nodig.

Op de luchthaven mocht de man niet verder, omdat vermoed werd dat hij besmet is met het nieuwe coronavirus. Woensdag bleek uit de test dat hij inderdaad de ziekte Covid-19 heeft.

Volgens woordvoerder Petra Faber van de gemeente Haarlemmermeer is de man woensdag in de loop van de middag verplaatst naar een andere locatie, omdat hij langer in isolatie moet blijven en de kwaliteit van de container daarvoor niet voldoet. “We hebben twee van deze woningen neergezet voor mensen op doorreis van wie op Schiphol vermoed wordt dat ze ziek zijn. Maar het gaat wel om een noodoplossing, voor een verblijf van korte duur.” Waar de nieuwe locatie zich bevindt, is onbekend. Wel heeft hij daar meer ruimte en luxe, terwijl zijn isolatie strikt blijft. Zolang hij de ziekte onder de leden heeft, mag hij niet verder reizen.

De gemeente Haarlemmermeer, de GGD en Schiphol kunnen niet zeggen wat de aanleiding was om de man apart te zetten, en ook niet of hij zichzelf heeft gemeld of door medewerkers uit een rij is gepikt. Ook de nationaliteit van de man willen ze vanwege zijn privacy niet vrijgeven.

Dit artikel is een updatebericht met het laatste nieuws over het corona-virus in Nederland, en wordt gedurende de dag ververst.