Aantal minderjarigen in noodopvang verdriedubbeld: ‘De tijdelijkheid is schadelijk’

Het aantal alleenreizende minderjarigen in de asielopvang stijgt ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt onder meer uit cijfers van de noodopvang: vorig jaar verbleven daar 680 kinderen, dit jaar zijn dat er 1844. In Ter Apel verblijven op dit moment 80 onbegeleide kinderen.

De cijfers zijn afkomstig van Unicef, dat het rapport publiceerde op basis van nieuwe informatie van het Coa, Nidos en het ministerie van justitie en veiligheid. Vooral over kinderen in de noodopvang maakt Unicef zich zorgen. Deze vorm van opvang is vaak tijdelijk, waardoor minderjarigen vaak van opvanglocatie moeten veranderen. “Het tijdelijke element is schadelijk voor kinderen: ze moeten soms wel vijf keer verhuizen in één jaar. Daardoor moeten ze opeens weg uit een schoolklas en moeten ze weer opnieuw beginnen”, legt Wouter Booij van Unicef uit.

Ook bemoeilijken verhuizingen de begeleiding van kinderen. “Er is begeleiding beschikbaar bij de noodopvang, maar het wordt steeds moeilijker voor hen om problemen vroegtijdig te signaleren, als de kinderen steeds verhuizen. Als een kind langere tijd op één plek blijft, kan een begeleider veel beter inspelen op de behoeften van een kind. De begeleiding is dus fragiel door de tijdelijkheid ervan.”

Kort geding

Vorig jaar oordeelde de rechtbank in een kort geding dat minderjarigen recht hebben op een plek in de reguliere opvang. “Kinderen mogen van de rechter dus niet in de noodopvang verblijven”, reageert Booij. “En eigenlijk wil je dat kinderen een plek hebben in de reguliere opvang, waar ze kleinschalig en lokaal worden opgevangen, met alle mogelijkheden tot ondersteuning.” De helft van de alleenreizende minderjarigen die naar Nederland vluchten komt uit Syrië. Een kwart komt uit Eritrea of Somalië.

“Kinderen uit deze landen zijn vaak getraumatiseerd. Veel Syrische jongeren vluchten voor de oorlog; dat doe je niet zomaar. Het is heel schadelijk dat deze groep in de noodopvang zit na zulke traumatische ervaringen.”

