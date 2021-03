Aantal geteste kinderen in drie weken tijd verviervoudigd

Het aantal jonge kinderen dat de GGD test op het coronavirus, stijgt razendsnel. Afgelopen kalenderweek meldden ruim 36.000 kinderen tussen de 0 en de 12 jaar zich voor een test. Dat is een verviervoudiging ten opzichte van drie weken geleden, de week voordat de basisscholen weer volledig opengingen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.

Ook het aantal testen onder de allerjongste groep, tussen 0 en 3 jaar, stijgt snel. Drie weken geleden werden 805 baby’s en peuters getest, afgelopen week waren dat er 3.576. Het aantal positieve testuitslagen onder kinderen stijgt eveneens, maar minder hard dan het aantal afgenomen testen. Afgelopen week werden van de ruim 36.000 kinderen er 2869 positief getest. Dat is 7,8 procent, lager dan het gemiddelde onder volwassenen.

Opening van basisscholen

Verklaring voor de vele testen is de opening van basisscholen, op 8 februari. Sindsdien geldt er een aangescherpt testbeleid. Basisschoolleerlingen moeten met klachten thuis blijven en zich laten testen. Als een juf, meester of klasgenoot positief is getest moet een kind ook thuis blijven en mag het zich na vijf dagen laten testen.

Dat nu zoveel kinderen getest worden is volgens kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) goed nieuws. “Er is zoals we weten verspreiding van het virus onder jonge kinderen, en dat wordt versterkt door de besmettelijkere Britse variant. Het is belangrijk dat testen de kinderen met het virus er tussenuit vissen”, zegt Bruijning.

Het is volgens Bruijning ook belangrijk om vervolgens in de gaten te houden of deze kinderen ook anderen, zoals volwassenen, besmetten. “Vooralsnog zien we dat niet terug in de testcijfers van leraren in het basisonderwijs. Kinderen besmetten vooral andere kinderen, voor zover er sprake is van verspreiding.”

Sabbelwat

Het veelvuldig testen van jonge kinderen ligt wel gevoelig. Een lange staaf die in de neus slijm moet ophalen uit de overgang tussen de neus en de keel, dat moeten we niet te vaak doen, vinden sommige kinderartsen. Verschillende GGD’s hebben teststraten voor kinderen, met knuffels en een ‘dapperheidsdiploma’ maar die zijn niet zoveel beschikbaar. De kindvriendelijke testafname met een ‘sabbelwat’ blijkt in de praktijk niet functioneel.

Bruijning is het ermee eens dat de ervaring van kinderen in de gaten moet worden gehouden. “Het is geen fijne test voor kinderen. We onderzoeken nu of een testafname voorin de neus, zoals we bij andere luchtwegvirussen al doen, bij Covid-19 voor hen ook toereikend is. Ik zou daar voorstander van zijn.”

