Aantal doden stijgt naar 771 en bijna alle ic-bedden zijn bezet

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is gestegen tot 10.886. Dat zijn er 1104 meer dan zaterdag, toen het er 9762 waren. Sinds het begin van de uitbraak van de coronacrisis zijn in Nederland nu 3483 patiënten opgenomen in ziekenhuizen. Zaterdag waren dat er 2954. De helft van de opgenomen patiënten is 71 jaar en ouder, van de overleden patiënten was de helft 81 jaar en ouder.

Zondagmiddag lagen 973 patiënten van wie bewezen is dat ze het coronavirus hebben, op de intensive care (ic). Daarmee lijkt de capaciteit in Nederland volledig benut. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van die capaciteit naar 1050 ic-bedden, maar die lijkt pas woensdag te zijn voltooid. Intussen worden wel patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in Duitsland. Elke dag komen er ongeveer honderd nieuwe ic-patiënten bij. Doordat patiënten daar enige tijd verblijven, stijgt het totaal aantal patiënten dat op de ic ligt in Nederland met ongeveer tachtig per dag.

Nog altijd kent Noord-Brabant de meeste besmettingen (3017) en kwamen er in absolute aantallen in die provincie de meeste gevallen bij (269). Maar relatief is de groei in Noord- en Zuid-Holland en in Gelderland groter.

Groei is minder snel dan verwacht

Volgens het RIVM groeit het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen minder snel dan verwacht was zonder maatregelen. Of de maatregelen echt effect hebben moet de komende dagen blijken uit de cijfers.

Dit weekend meldden diverse huisartsen in Brabant dat veel coronapatiënten en sterfgevallen niet worden geregistreerd. In huisartspraktijken die normaal een of twee sterfgevallen per week zien, gelden die aantallen nu soms per dag. Veel van die overledenen hadden klachten die pasten bij corona, maar werden daar niet op getest, vertelde een huisarts Eduard Graat uit Uden in ‘Nieuwsuur’. “Die zijn dus ook niet doorgegeven als overleden door corona.”

De huisartsen zien dan ook niet dat de trend in de sterfte afvlakt. Het RIVM bevestigt dat er een onderrapportage is van het werkelijke aantal gevallen, omdat niet alle patiënten met Covid-19 getest worden. De ziekte moet vooral getest én gemeld worden, zodat er maatregelen kunnen worden genomen, aldus het RIVM, en niet om de statistiek beter te maken. Ook bij een ‘normale’ griepepidemie worden niet alle overledenen op de griep getest. Het RIVM reconstrueert dan achteraf of er in die periode oversterfte is geweest, en of die is toe te schrijven aan de griep.

Ook als het gaat om lichte gevallen, is er sprake van onderrapportage. Uit een studie onder zorgmedewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg bleek dit weekend dat er begin maart al 86 besmettingen waren en dat de ongeveer helft dat nauwelijks had gemerkt. Als dat ook landelijk zou gelden en veel Nederlanders besmet zijn zonder dat ze klachten hebben gehad, is het virus al veel wijder verspreid en zijn veel meer mensen dan gedacht intussen immuun voor het virus.

Coronavirus heeft wellicht veel meer mensen besmet, en dat is goed nieuws

Doordat het coronavirus ook kan besmetten zonder koorts te veroorzaken, blijkt het vaak onopgemerkt. Zo kon het dat patiënt 0 helemaal niet de eerste coronabesmetting in Nederland was, zegt onderzoeker Jan Kluytmans.