Aantal buitenslapers in Ter Apel (700) bijna verdubbeld, Rode Kruis opnieuw dicht

Eerdere dagen brachten ook al honderden mensen buiten de nacht door bij het aanmeldcentrum, waar het al maanden te druk is. Eerder deze week sliepen 400 mensen buiten, de week ervoor rond de 250. Een deel van het personeel van de afdeling waar asielzoekers zich bij aankomst in Ter Apel moeten melden, legden gistermiddag het werk neer. Volgens een woordvoerder kwam dat vanwege ‘omvangrijke onvrede’ onder de medewerkers.

De situatie in Ter Apel is al maanden schrijnend. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders, mensen die een recht op verblijf in Nederland hebben, kunnen onder meer door de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.

De burgemeester van Groningen, voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, zei dinsdag dat de asielzoekers die nu buiten het aanmeldcentrum wachten eventueel onder dwang naar opvangplekken in de buurt moeten worden gebracht. Politie en handhaving zouden het werk niet meer aankunnen.

Crisisplekken

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (Coa) probeert iedere avond zoveel mogelijk mensen ’s nachts binnen een slaapplek te bieden, ook al is dat op een stoel in de wachtruimte van de IND, maar dat wordt steeds moeilijker. De 6500 crisisplekken die de veiligheidsregio’s de afgelopen maanden hebben opgetuigd zitten ook al zo goed als vol. “We kunnen met de mensen die nu komen nergens meer heen”, zei ook Coa-woordvoerder Frank Neervoort eerder in deze krant.

VluchtelingenWerk helpt het Coa in Ter Apel, door tussen de wachtende vluchtelingen te zoeken naar de kwetsbaarste mensen, zodat in elk geval voor hen een slaapplek kan worden geregeld. Volgens woordvoerder Van der Linden lukt ook dat steeds minder goed. “Van de week was daar een man in een rolstoel”, vertelt hij. “Iedereen ziet van een afstand dat hij niet buiten kan slapen. Maar er is gewoon geen andere plek.”

Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, zegt dat er komende week opvanglocaties in de buurt gevonden moeten worden en dat het tententamp moet verdwijnen.

Weg vanwege oplopende spanningen

De situatie in het tentenkamp in Ter Apel was vorige week zo schrijnend dat het Rode Kruis vertrok, omdat het onveilig was. De hulporganisatie had een servicepunt waar eerste hulp werd verleend en onder meer water en hygiëneproducten beschikbaar waren, maar besloot dat te sluiten vanwege de oplopende spanningen. De frustratie onder de wachtende asielzoekers is groot. Zondag leidde dat zelfs tot een vechtpartij.

“We willen heel graag helpen”, benadrukt Nicole van Batenburg namens het Rode Kruis. “Daar zijn we voor. Als er niemand meer is, dan komt het Rode Kruis. Maar het moet wel veilig kunnen.” Sinds maandag is het Rode Kruis weer aanwezig in Ter Apel. Voor de zekerheid heeft het Rode Kruis zelf een bewaker meegebracht.

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde maakte vrijdag bekend dat de politie preventief mag fouilleren in het gebied voor het aanmeldcentrum. Dat houdt in dat mensen zonder concrete verdenking mogen worden gecontroleerd op het bezit van wapens en andere verboden goederen. Ook is er sindsdien extra cameratoezicht in het gebied.