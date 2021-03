Aantal afgekeurde briefstemmen dreigt groter te worden dan gedacht

Hoewel de definitieve cijfers pas dinsdag komen, laat een aantal gemeenten al zien dat 30 tot zelfs 50 procent van de ouderen gebruik heeft gemaakt van het stemmen per brief. Het kabinet en de ouderenbond Anbo hadden gerekend op een respons van zo’n 30 procent. 2,4 miljoen Nederlanders van zeventig jaar en ouder mochten hun stem tot afgelopen vrijdag 17.00 uur op de bus doen. Maandag en dinsdag mogen de enveloppen ook nog op de gemeentehuizen worden afgeleverd.

Wageningen heeft al 45 procent van de enveloppen retour, Roermond verwacht een resultaat van 40 procent. Leiden verwacht ook nog post, en daar is al zo’n 50 procent van de enveloppen binnen. In Amsterdam was vrijdag 20 procent van de 70.000 briefstemmen binnen, daar komt de post van zaterdag en maandag nog bovenop.

Niet alles gaat goed bij het stemmen per brief. De gemeente Roermond verwacht 5 procent van de stemmen ongeldig te moeten verklaren. Bernheze zou zelfs 8,5 procent van de stemmen moeten afkeuren, meldde het AD. Bij stemmingen via de stembus is dat maar 0,3 procent.

Mogelijk 40.000 ongeldige stemmen

“Dat is toch hartstikke veel?”, zegt de Anbo-woordvoerder over de percentages stemmen die afgekeurd moeten worden. Vooraf schatte de Anbo dat dat 2,5 procent zou zijn. “We vermoeden inmiddels ook dat het aantal ongeldige stemmen hoger gaat uitpakken. Als je die lijn van 5 procent landelijk doortrekt, dan zouden van de 800.000 stemmen die per post uitgebracht zijn, er 40.000 ongeldig zijn. Dat maakt veel uit voor restzetels en ook om straks niet het verwijt te krijgen dat de verkiezingen oneerlijk zijn verlopen.”

Vorige week liet minister van binnenlandse zaken Ollongren aan de Tweede Kamer weten dat van de 400.000 reeds teruggestuurde stemmen er 10.000 (2,5 procent) ongeldig verklaard moesten worden. Zoals duidelijk wordt uit een filmpje met schrijver en oud-politicus Jan Terlouw op sociale media, kun je je gemakkelijk vergissen. Het biljet moet in een enveloppe, die met een stempluspas erbovenop in een tweede enveloppe gevoegd moet worden. Het probleem is dat veel ouderen het stembiljet en de stempluspas bij elkaar in de stemenveloppe hebben zitten, en die mag niet opengemaakt worden om het stemgeheim niet te schenden. Deze stempluspassen worden maandag en dinsdag uitgelezen, woensdag volgt de telling van de briefstemmen.

