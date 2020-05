Aanhoudingen bij anti-lockdowndemonstratie in Den Haag

De politie in heeft in Den Haag 35 demonstranten tegen de coronabeperkingen aangehouden. De betogers hielden zich volgens de politie niet aan de geldende voorschriften van anderhalve meter afstand en volgden aanwijzingen van de politie niet op.

Verschillende groepjes actievoerders meldden zich zaterdag voor het middaguur op diverse locaties in Den Haag, waaronder de Koekamp bij het centraal station en Plein 1813. Ze voerden actie tegen de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Betogers droegen zwarte t-shirts met de tekst ‘stop de lockdown’. Op borden stonden leuzen tegen premier Rutte, omroep NOS en de uitrol van internetnetwerk 5G.

Oproep om naar huis te gaan

Na de middag gaf waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag de politie de opdracht om omstanders die de aanwijzingen van de politie niet opvolgen te laten verwijderen. Demonstreren is een grondrecht maar op basis van de wet openbare manifestaties heeft een burgemeester de bevoegdheid om beperkingen door te voeren ter bescherming van bijvoorbeeld de gezondheid van mensen.

In de #Rijnstraat, bij het station Den Haag CS, is een groep demonstranten ingesloten door de Mobiele Eenheid. #Corona pic.twitter.com/f2kODDwnof — Regio15.nl (@regio15) 30 mei 2020

Op beelden is te zien dat de politie met paarden en busjes charges uitvoerde om betogers uit elkaar te drijven. Ook is te horen dat de politie mensen oproept om naar huis te gaan. Eén van de groepjes betogers werd door de politie omsingeld, waarop men werd aangehouden en afgevoerd in een bus.

Begin deze week kondigde de gemeente Den Haag beperkingen aan voor aangekondigde demonstraties. Op advies van de GGD geldt een maximum van één demonstratie met 30 deelnemers en iedereen dient onderling 1,5 meter afstand te houden. Betogers probeerden het maximum te omzeilen door tientallen verschillende demonstraties aan te melden bij de gemeente. Die zijn door de gemeente niet toegestaan.

