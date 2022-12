Aan warmte geen gebrek in de huiskamers van het Leger des Heils

Met een wandelstok loopt Hester Duffels van haar scootmobiel naar de zogeheten ‘Warme Kamer’ in de Amersfoortse wijk Kruiskamp. Het buurthuis doet zijn naam eer aan, eenmaal binnen beslaan haar brillenglazen. Vanwege een lymfoedeem houdt Duffels vocht vast en is ze minder mobiel dan ze zou willen. “Het is heerlijk om even buiten de vier muren van mijn eigen flat te zijn”, zegt ze. “Eerst kon ik niet lopen, maar zo gauw ik weer op m’n voeten kon staan, was ik weg.”

Vanwege de kou, inflatie en hoge energieprijzen startte het Leger des Heils deze winter het Warme Kamer-initiatief. Door het hele land verruimde de organisatie de openingstijden van ruim honderd buurthuizen, bibliotheken en andere huiskamers, zodat mensen met een smalle beurs toch een warme plek hebben. De actie is een succes, zegt het Leger: sinds het kwik rond de nul graden schommelt, is het aanmerkelijk drukker in de kamers.

‘Waar is Willem?’

Willem van der Linden, die moet rondkomen van een AOW-uitkering en een klein pensioen, begrijpt die populariteit wel. Hij stapt bijna dagelijks met zijn vrouw de drempel over. “Het is hier gewoon gezellig”, zegt de ‘rasechte keientrekker’, zoals Amersfoorters zich graag noemen. “Thuis zitten is ook maar niks. Wat moet je daar doen? Een boek lezen doe ik niet.”

Met zijn volle grijze baard en grote knuisten heeft de ex-tuinman een imposant voorkomen. Hij kan soms de woorden niet vinden, omdat zijn hersens vroeger zijn aangetast tijdens een zware longontsteking. “Dit is echt een huiskamer, ik heb hier vrienden en kennissen. Ik ben wel eens een week ziek geweest. Dan vraagt iedereen ‘Waar is Willem?’”

Een volle tafel: sinds de kou zitten er steeds meer mensen naar buurthuiskamer Bij Bosshardt. Beeld Bram Petraeus

Het is figuurlijk én letterlijk warm in buurthuiskamer Bij Bosshardt, vernoemd naar de beroemde majoor die jarenlang het gezicht van het Leger was. Een kleurig portret aan de muur herinnert aan haar. Hoewel de ruimte in een wat onpersoonlijk nieuwbouwpand zit, straalt het met meerdere bomen en lampjes een echt kerstgevoel uit. Overal staan kastjes met spulletjes. Uit de volle kledingrekken kun je voor een paar euro wat uitzoeken. Een man leest een krantje, een vrouw maakt een puzzel. Mensen lopen in en uit. Ze zeggen elkaar allemaal gedag.

‘Twintig euro is zó op’

“Eigenlijk is het nu nog rustig”, zegt coördinator Sandra van Gils. “Soms zitten er twee keer zo veel mensen.” Normaal gesproken verwelkomt ze zo’n 25 tot 30 gasten per dag. “Sinds het koud is komen er meer. Ze blijven ook langer en vinden het echt fijn. Van de week hadden we er 44.”

Duffels bevestigt dat. “Ik kom hier de laatste tijd vaker, vier dagen per week.” Naast sociale, doet ze dat ook uit financiële overwegingen. “Ik heb de verwarming sowieso al weinig aan, maar nu nog minder. Ik merk echt dat het leven duurder is. Twintig euro is zó op.” Gelukkig heeft de buurthuiskamer ook een improvisatorische voedselbank waar je een brood, wat groenten of een tros bananen kunt meenemen. “Ik heb een AOW’tje. Dat is geen vetpot. Dan is het heel lekker dat ze hier wat extra’s hebben.”

Ook Van der Linden maakt dankbaar gebruik van de beschikbare etenswaren. Hij heeft wat kipfilet en een bakmix in zijn tas. “Alle beetjes helpen.” Eigenlijk moet de kip wel in de koelkast, maar dat maakt hem nu niet uit. “Ik blijf nog even.”

Als de kou weer wegtrekt, wil het Leger terug naar de krappere openingstijden. Maar de Amersfoortse coördinator Van Gils hoopt dat het zover niet zal komen. “Mensen hebben hier echt behoefte aan. Ik denk dat de Warme Kamers moeten blijven.”

