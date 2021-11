Aan de Radboud Universiteit wordt duurzaamheid voor elke student verplichte kost

Duurzaamheid staat allang hoog in het vaandel bij hogescholen en universiteiten die zich specifiek richten op landbouw, milieu of techniek, zoals die in Delft, Eindhoven of Wageningen. Het belang van duurzaam onderwijs slaat nu ook over naar andere instellingen voor hoger onderwijs, zoals de Radboud Universiteit (RU). Vanaf komend studiejaar krijgen alle studenten – wat ze dan ook studeren – standaard les over duurzaamheid.

Studies, minors en keuzevakken waar duurzaamheid centraal staat, die liepen al storm, ziet Marije Klomp, programmadirecteur duurzaamheid van de RU. Zoals een populaire nieuwe bacheloropleiding over duurzaamheid, techniek en cultuur of het onlangs gelanceerde verdiepingsvak climate crisis, waar binnen de kortste keren honderd studenten zich voor hadden aangemeld.

Maar leren over duurzaamheid hoort volgens de RU geen keuze meer te zijn. Klomp: “Studenten moeten snappen dat alle disciplines, van literatuur tot wiskunde, gelinkt zijn aan duurzaamheid en een bijdrage kunnen leveren aan het klimaat”.

Laat een duurzame link zien

Een vast vak over duurzaamheid zit er voor een aantal studies, in ieder geval op de korte termijn, niet in. Een vakopleiding tot jurist of arts is vaak al dichtgetimmerd met verplichte vakken. In dat soort gevallen krijgen studenten vooral voorbeelden, speciale opdrachten en nieuw leesmateriaal over duurzaamheid voorgelegd. Op de rechtenfaculteit zal het volgens Klomp bijvoorbeeld gaan over wat er gebeurt met het eigendomsrecht in een circulaire economie. Geneeskundestudenten zullen zich buigen over de grote ecologische voetafdruk van hun toekomstige sector.

Bij de ene opleiding is de link wat duidelijker dan bij een ander. Volgens Klomp wordt er binnen de gedragswetenschappen en psychologie al langer gekeken naar het stimuleren van duurzaam consumeren of klimaatverandering en depressiviteit. In de geesteswetenschappen wordt al eeuwen gefilosofeerd over de rol van de mens op aarde. Maar binnen wiskunde, literatuur of bijvoorbeeld talenstudies lijkt de stap net wat groter.

Romeinen en duurzaamheid

Niets van waar, aldus Klomp. Een wiskundige is goud waard als er klimaatmodellen nodig zijn, ziet zij. En als er gekeken moet worden naar de manier waarop taal invloed heeft op klimaatbeleid, heb je de faculteit letterkunde nodig. Zelfs de studie Griekse en Latijnse taal en cultuur heeft een manier gevonden om aandacht te besteden aan duurzaamheid. De hoogleraar aldaar kijkt met zijn studenten naar de invloed van de Romeinen op het Nijmeegse landschap, en hun invloed op de bossen rondom de stad.

Aan alle kanten wordt er binnen hogeronderwijsinstellingen gewerkt aan het groener maken van het onderwijs. Veel hogescholen en universiteiten hebben tegenwoordig een duurzaamheidscoördinator, die ervoor zorgt dat de leerplannen en de organisatie groen zijn. Naast de RU hebben bijvoorbeeld ook de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen en de Avans Hogeschool vastgelegd dat in alle studies duurzaamheidsvraagstukken aan bod komen.

