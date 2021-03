Aan de mobiliteitscijfers te zien zijn we al aan het versoepelen

Het RIVM benadrukte het dinsdag bij de publicatie van de weekoverzichten maar weer eens. Hou je aan de maatregelen. Die maatregelen zijn versoepeld, tot grote zorg van RIVM en andere virusdeskundigen. Het nieuwe reproductiegetal ligt nu op 1,14 en dat is te hoog. Nu is dat cijfer van twee weken geleden, want reproductiegetallen zijn alleen met de nodige vertraging te berekenen. Sindsdien is het aantal besmettingen gestegen, maar die stijging zet niet door. Ondanks dat Nederlanders er in die periode meer op uit gingen.

Bij de ANWB leeft ‘zeker het gevoel dat het verkeer toeneemt’, zegt Arnoud Broekhuis, manager verkeer bij de ANWB. “De ochtendspits is nog lang niet zo druk als voor corona. Daaraan zie je aan dat mensen echt wel thuiswerken. Maar sinds januari zien we het qua drukte oplopen, zeker in de avondspits.”

De cijfers van Google en Apple ondersteunen de observatie bij de ANWB. Deze techbedrijven houden gegevens bij via mobiele telefoons, wat een indruk geeft in hoeverre Nederlanders zich houden aan de regels om zoveel mogelijk thuis te blijven, drukke plekken te vermijden en niet naar kantoor te gaan.

Lichte opleving

De gegevens van Google laten een lichte opleving zien van mensen die naar het werk gaan. Die leidt tot iets meer passagiers in treinen en bussen.

Wat de ANWB al constateert, is terug te zien in de mobiliteitsdata van Apple. Nederlanders verplaatsen zich weer net zo veel met de auto als voor de lockdown die het kabinet half december afkondigde. Tijdens de eerste lockdown, in maart, daalde het autoverkeer met 50 procent. Nu is het autoverkeer nog maar 15 procent minder dan normaal. Vooral sinds de opening van de basisscholen nam het autoverkeer toe.

Wandelen populair

Sinds die tijd is ook wandelen fors populairder. Afgelopen week steeg het aantal wandelaars volgens Apple met 17 procent. Datzelfde beeld is terug te zien bij de gegevens van Google. Volgens de mobiliteitsgegevens van eind februari is het bezoek aan parken met 60 tot 80 procent gestegen. Het mooie weer van de afgelopen week speelt ongetwijfeld een rol. Apple heeft geen cijfers over bezoeken aan parken, maar ziet wel dat de verplaatsingen te voet weer bijna op het normale niveau zijn beland. Oftewel: Nederlanders trekken er meer op uit.

Lees ook:

We lijken toch weer meer naar kantoor te gaan

Meer dan een kwart van de thuiswerkers krijgt van hun baas het verzoek om toch af en toe naar kantoor te komen. Dat blijkt uit een peiling van vakbond CNV onder ruim 1200 leden.