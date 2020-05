99 onderwijs- en opvangmedewerkers besmet met Covid-19

Bij in totaal 99 medewerkers in de kinderopvang en het basisonderwijs is Covid-19 vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers die Trouw heeft opgevraagd bij het RIVM. School- en opvangmedewerkers kunnen sinds 6 mei een coronatest doen. Tot eind vorige week lieten 2100 medewerkers met klachten zich testen door de GGD, 59 van hen hadden het virus. Daarnaast kwamen nog 40 besmettingen aan het licht via de huisarts of het ziekenhuis.

Bestuurder Jelmer Evers van de Algemene Onderwijsbond (AOb) is blij dat het RIVM met cijfers naar buiten komt. “Transparantie is belangrijk om vertrouwen op te bouwen bij onderwijspersoneel”, zegt hij. “Meer duidelijkheid kan de zorgen wegnemen die leven in onze achterban. Zeker als de cijfers zich zo doorzetten, geeft dat vertrouwen.”

Van de onderwijs- en opvangmedewerkers die zich door de GGD lieten testen, had 2,8 procent het virus. Dat is laag in vergelijking met andere groepen. Onder zorgmedewerkers, die aan meer risico’s blootstaan, test zo’n 10 procent positief. Het gemiddelde van alle doelgroepen samen was vorige week 5,4 procent.

‘Geen signalen dat verspreiding toeneemt’

Volgens Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM, ligt het percentage positieve testen in onderwijs en kinderopvang in de lijn der verwachting. Er is ook geen toename van het percentage positieve testen sinds 11 mei, toen de basisscholen deels opengingen. “Er zijn geen signalen dat de verspreiding toeneemt”, zegt Van den Hof. “Maar pas drie of vier weken na de heropening kunnen we echt conclusies trekken.”

Er is maar één school waarvan bekend is dat het virus zich er verder heeft verspreid. In het Limburgse Eygelshoven bleken vier collega’s besmet, waarschijnlijk door elkaar, zo bleek uit onderzoek. 35 medewerkers en 10 kinderen van de school zijn getest, maar geen van hen bleek besmet. Op andere scholen gaat het tot dusver om individuele besmettingen.

Naast het aantal positieve testuitslagen, is nog een alarmlichtje dat vroeg gaat knipperen, mocht het virus weer oplaaien: dat van het aantal patiënten dat bij de huisarts komt met luchtwegklachten. Dat aantal daalt sinds half maart en die daling zette ook de afgelopen twee weken door, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel.

Afstand houden lukt niet

Er zijn op dit moment geen signalen dat de volledige heropening van de basisscholen op 8 juni, zoals het kabinet graag wil, niet door kan gaan. Toch zijn veel onderwijsmedewerkers daarop tegen, zo meldt de AOb. Uit een enquête onder bijna achtduizend leden blijkt dat twee derde de heropening op 8 juni niet ziet zitten. De leerkrachten moeten, als dat kan, anderhalve meter afstand van de leerlingen houden, maar ze geven aan dat dat niet goed lukt. Ook vinden ze dat er nog te veel onduidelijk is over het risico op verspreiding van Covid-19 via kinderen.

Vakbondsbestuurder Evers is niet tegen de heropening, maar vindt wel dat het kabinet volgende week goed moet kijken naar de laatste cijfers en de resultaten van onderzoeken in onder meer Denemarken, waar de scholen eerder al opengingen. Hij wil ook dat alle inzichten naar buiten komen. “Onze leden zitten echt te wachten op meer transparantie.”

Een derde van de invullers van de enquête heeft een kwetsbare gezondheid, of een huisgenoot met een kwetsbare gezondheid. Het grootste deel van hen komt wel alle werkzame dagen naar school, ook al hoeft dat niet. Maar een vijfde van de leerkrachten in de risicogroep werkt alleen vanuit huis. “Het laat zien hoe groot het plichtsbesef is”, vindt Evers. “In ruil daarvoor moeten we hun zorgen wel serieus nemen.”

Het voortgezet onderwijs is nog dicht, maar gaat op 2 juni weer open. Anders dan in het basisonderwijs, moeten daar ook de leerlingen onderling anderhalve meter afstand houden.

