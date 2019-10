80 procent van Twentse studenten heeft weleens depressie- of angstklachten. ‘Dit is erger dan we dachten’

In paniek raken bij het zien van een berg leeswerk, zo sip zijn dat je een college verzaakt: acht op de tien studenten van de Universiteit Twente heeft weleens milde depressieve- of angstklachten. Een derde ervaart depressie of angst in matige of ernstige vorm, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Twente.

1682 studenten met een gemiddelde leeftijd van 22 vulden een enquête in, 15 procent van het totale aantal studenten aan de universiteit. Dat slechts 20 procent zegt géén klachten te hebben, schokte onderzoeker Saskia Kelders. “Dit is erger dan we dachten, en een signaal dat er echt iets aan de hand is.”

Wel zet ze meteen een kanttekening: “We denken dat het universiteitsbrede beeld iets rooskleuriger is. Omdat we een mail hebben uitgestuurd aan alle studenten, hebben waarschijnlijk vooral de studenten gereageerd die zelf met mentale problemen te maken hebben of dat in hun omgeving zien.” Ook is het met deze studie niet hard te maken dat de klachten voortkomen uit studiestress.

Risicogroepen

Het gevoel van eenzaamheid onder UT-studenten is relatief hoog en het gevoel van verbondenheid met de universiteit juist lager vergeleken met andere instellingen voor hoger onderwijs. De Universiteit Twente is een technische universiteit, waar het overgrote deel van de studenten man is: 65 procent.

Vrouwelijke studenten ervaren meer klachten dan mannen, blijkt uit de enquête, net als homoseksuele of transgender studenten. Studenten die uit het buitenland naar Twente komen, kampen eveneens meer met klachten als depressie, eenzaamheid en een lage verbondenheid.

Vergeleken met andere landelijke onderzoeken gebruiken studenten aan de Universiteit Twente veel drugs, drank en pillen. Meer dan de helft van de respondenten in het onderzoek vertoont signalen van dwangmatig internetgebruik. Maar of deze uitkomsten ook leiden tot mentale problemen, hebben de onderzoekers niet bekeken.

Nog weinig hard onderzoek beschikbaar Eerder deed de Hogeschool Windesheim een onderzoek onder drieduizend studenten. Daaruit bleek dat de helft van de studenten kampte met milde tot ernstige vormen van angst en depressie, en één op de vijf zou nadenken over suïcide. Naar aanleiding hiervan deed het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in opdracht van de minister een verkennend onderzoek. Zij zetten de feiten over psychische (on)gezondheid onder jongeren op een rij. een onderzoek naar psychische gezondheid onder studenten. De studentenorganisaties waren kritisch op het rapport. Zo noemde ISO het ‘alles behalve een grondig onderzoek naar de oorzaken van mentale druk onder studenten’. Het ministerie van onderwijs maakte afgelopen juni bekend een grootschalig onderzoek te gaan doen naar de psychische problemen onder studenten en de oorzaken daarvan.

Onzekerheid

Wat opvalt in de uitslagen, is dat veel studenten niet goed kunnen omgaan met onzekerheid. Deze ‘intolerantie voor onzekerheid’ werd gemeten in de enquête en is een voorspeller van psychische klachten. “In vergelijking met andere groepen, is dit bij de studenten in Twente aan de hoge kant”, zegt Kelders.

Dat herkent ze uit de dagelijkse praktijk op de universiteit. “Studenten vinden het bijvoorbeeld lastig als aan het begin van de module nog niet duidelijk is wat voor tentamen ze krijgen. Dat kun je soms regelen, maar niet altijd. Het is beter om te leren hoe je met onzekerheid om kunt gaan, dan altijd alles maar uit de weg te nemen”, zegt Kelders.

Ook hebben veel studenten wat in de psychologie heet ‘een negatieve stressmindset’. Als ze de adrenaline door hun lijf voelen gieren, denken ze: dit is slecht, ik ben gestresst en dat moet niet. Kelder: “Maar stress kan ook goed zijn en je vooruit helpen. Maar wanneer je denkt dat stress negatief is, heb je er ook meer last van, blijkt uit onderzoek.”

Op universiteiten moet meer aandacht komen voor dit soort ‘algemene vaardigheden’, vindt Kelder. Want daar heb je voor de rest van je leven iets aan. De Universiteit Twente is op dit moment bezig met een ‘actieplan studentenwelzijn’ dat naar verwachting begin volgend jaar van start gaat.

