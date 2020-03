60 nieuwe coronabesmettingen in Nederland, in totaal 188 mensen besmet

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is opgelopen van 128 tot 188. Gezondheidsinstituut RIVM maakte de zestig nieuwe gevallen zaterdagmiddag bekend.

“Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest. Het merendeel (103) van deze patiënten is in (Noord-)Italië geweest. Hiernaast zijn 47 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 29 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn”, aldus het RIVM.

Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie en 24 liggen in het ziekenhuis. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD’s een contactonderzoek. In Nederland is tot nu toe één besmette patiënt, een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, overleden.

De meeste nieuwe patiënten werden in Noord-Brabant gemeld: 26. Brabanders kregen vrijdagavond al het advies van het RIVM om bij verkoudheid, hoesten of koorts voorlopig niet meer naar school, werk of feestjes te gaan. Het onderzoek naar de verspreiding van het virus is in die provincie inmiddels gestart. Begin volgende week verwacht het RIVM hier meer over te kunnen zeggen.

In een reactie op Twitter zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg): “Deze ontwikkeling past bij deze fase van de uitbraak. Onze inzet is nog steeds om verspreiding in te dammen.”

Twee ziekenhuismedewerkers in Amersfoort besmet

Twee medewerkers van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn besmet met het coronavirus. Dat meldde het ziekenhuis zaterdag. Het gaat om een arts in opleiding van de spoedeisende hulp en een medewerker van het mortuarium.

Beide medewerkers hebben het virus buiten het ziekenhuis opgelopen en verblijven momenteel in thuisisolatie. Hun klachten zijn mild. De arts in opleiding heeft zeven patiënten behandeld en contact gehad met ziekenhuismedewerkers. Die zijn in beeld bij het RIVM en vertonen geen klachten die kunnen wijzen op een besmetting.

De medewerker die in het mortuarium werkt, heeft geen contact gehad met patiënten. Zijn collega’s zijn wel in kaart gebracht en worden ook in de gaten gehouden.

Het Meander Medisch Centrum zegt dat de patiëntenzorg op alle afdelingen en poliklinieken nog altijd normaal verloopt. Voor opgenomen patiënten of mensen die het ziekenhuis bezoeken zou er geen risico zijn.

Vier studenten Vindicat getest

Van de ongeveer negenhonderd Groningse studenten die op skivakantie waren in een corona-risicogebied in Sestriere in Italië zijn vier studenten getest op het coronavirus. De GGD Groningen maakt vanwege privacy-overwegingen deze uitslagen niet bekend. Wel laat de GGD weten dat tot dusver geen positieve testuitslagen zijn gemeld in de provincie Groningen. Mocht er positief getest worden, dan zal de GGD bron- en contactonderzoek starten.

De veertien bussen met Vindicat-leden kwamen zaterdagochtend aan bij sportcentrum Kardinge, de voorlichtingslocatie van de GGD in Groningen. De GGD gaf hun informatie zodat ze weten hoe ze moeten handelen in het geval ze ziekteverschijnselen krijgen die kenmerkend zijn voor het coronavirus. Als de studenten in de komende twee weken klachten ontwikkelen, moeten ze telefonisch contact opnemen met de huisarts of met GGD Groningen en uit voorzorg thuisblijven.

Jos Rietveld, directeur GGD Groningen, zegt tevreden te zijn over de samenwerking tussen Vindicat en de GGD. “Zowel afgelopen dagen als vandaag. De studenten hebben onze adviezen zeer serieus genomen.”

De studenten gingen een dag eerder dan gepland naar huis om de gemoederen te bedaren. Niet iedereen kwam met de bus terug, want een aantal groepsleden ging op eigen gelegenheid. De groep vertrok vorige week zaterdag “na overleg met experts”, toen in de omgeving van het reisdoel al diverse coronabesmettingen waren. Dinsdag volgde het aangescherpte advies om het noorden van Italië alleen te bezoeken als dat echt nodig is.

Groninger Boys willen niet spelen tegen Vindicat

Het eerste team van Groninger Boys wil zondag niet spelen tegen de studenten van GSAVV Forward, gelieerd aan de studentenclub Vindicat. Volgens het Dagblad van het Noorden zijn de Boys bang dat ze besmet kunnen raken met het coronavirus.

De wedstrijd staat zondag om 14.30 uur op het programma, maar volgens DvhN vreest Groninger Boys voor een eventuele besmetting met het coronavirus. Negenhonderd Vindicat-leden keren zaterdagochtend terug van een veelbesproken skivakantie in Noord-Italië.

Volgens middenvelder Samad Faraouni begon de weerstand tegen de wedstrijd op de training. “Dinsdagavond begon een van mijn teamgenoten erover met een grapje, maar het werd steeds serieuzer. Wij hebben geen zin om besmet te raken. Die jongens zijn met een hele grote groep naar Noord-Italië geweest, wie weet hoeveel er wel niet met dat virus terug gaan komen. Ik heb thuis een vrouw en een kind, ik heb absoluut geen zin om ziek te worden.’’

‘Werk thuis, ga niet op bezoek bij anderen’

Inwoners van de provincie Noord-Brabant moeten bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten beperken. Dit betekent: blijf thuis. Dat zegt het RIVM.

Van het grootste deel van de coronapatiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste zijn in Italië geweest of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Maar van de patiënten bij wie geen besmettingsbron bekend is of van wie die nog wordt onderzocht, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie.

Daarom krijgen Brabanders met klachten het advies: werk thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen, aldus het RIVM.

“Ik begrijp dat dit advies vervelend en ingrijpend is voor mensen in Noord-Brabant”, zegt minister Bruins in een reactie. “Mijn oproep is: volg het advies van de experts van het RIVM. Op deze manier kan er goed onderzoek worden gedaan de komende dagen.

Om een beter beeld te krijgen van de herkomst van het virus, doet het RIVM vanaf zaterdag een steekproef onder zorgpersoneel van Brabantse ziekenhuizen. Medewerkers met milde klachten worden getest en kunnen dan meteen de vraag beantwoorden waar ze zijn geweest. Zo hoopt het RIVM de uitbraak te kunnen herleiden naar de bronnen, onder meer in Noord-Italië.

Aantal besmettingen gestegen naar 128 Van de nieuwe patiënten liggen er vijf in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie. 101 patiënten zijn volgens het RIVM in het buitenland besmet geraakt of hadden contact met andere besmette mensen. Bij de andere gevallen is dat nog niet vastgesteld. Vrijdag overleed voor het eerst een Nederlandse patiënt aan het virus. Het ging om een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Rutte: We zijn voorbereid

Er zijn volgens premier Mark Rutte nog geen extra maatregelen nodig tegen het nieuwe coronavirus. Zo lang mogelijk wordt geprobeerd de verspreiding in te dammen, zei Rutte na afloop van de ministerraad vrijdag.

“We zijn voorbereid, ook voor een volgende fase”, aldus de premier. Nationale evenementen kunnen gewoon doorgaan. Die hoeven niet te worden afgelast. “Er is geen reden daartoe te adviseren.”

Het bedrijfsleven krijgt steeds meer last van het coronavirus. De Nederlandse economie kan “een stootje hebben”, verklaarde Rutte. “De schokbestendigheid van de Nederlandse economie is heel groot.” Het is volgens hem dan ook niet nodig om met extra maatregelen te komen voor het bedrijfsleven.

NPO onderzoekt scenario's Songfestival

De Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival kijkt naar verschillende mogelijke scenario’s in verband met het nieuwe coronavirus. Dat heeft een woordvoerder van NPO vrijdag gezegd. Over deze mogelijke alternatieven vindt ook overleg plaats met EBU, de Europese producent van het evenement.

De woordvoerder wil niet ingaan op de inhoud van deze mogelijke scenario’s, bijvoorbeeld of het een optie is om het songfestival door te laten gaan zonder publiek. “Het is op dit moment te vroeg om in te gaan op deze eventuele scenario’s, aangezien deze afhankelijk zijn van de ontwikkelingen de komende periode. Onze focus ligt nog steeds op het produceren van een onvergetelijk Eurovisiesongfestival.”

Dit artikel is een updatebericht met het laatste nieuws over het corona-virus in Nederland, en wordt gedurende de dag ververst.