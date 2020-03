60 nieuwe coronabesmettingen, de meeste in Brabant. Wat is daar aan de hand?

Noord-Brabant telt in totaal 58 corona-patiënten, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat is 30 procent van alle bekende besmettingen in in ons land, terwijl maar zo’n 15 procent van de Nederlandse bevolking in die provincie woont. Het RIVM vreest bovendien dat er meer Brabanders met het virus rondlopen zonder het te weten.

Het instituut raadde vrijdag inwoners van die provincie aan om bij verkoudheid, hoesten of koorts de komende dagen niet meer naar school of werk te gaan en andere mensen zoveel mogelijk te mijden. Het is de meest ingrijpende coronamaatregel tot dusver. Voor de rest van Nederland geldt dat advies alleen voor mensen met klachten die in besmet gebied in het buitenland geweest zijn, of contact hebben gehad met een bekende coronapatiënt.

De cijfers van zaterdag lijken te bevestigen dat er inderdaad meer aan de hand is in Brabant. Zaterdag en zondag testen ziekenhuizen in Brabant op grote schaal hun personeelsleden met klachten, om zo snel uit te vinden of het virus inderdaad wijder verbreid is dan tot dusver bekend. Aar verwachting laten honderden zorgmedewerkers zich testen. Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam vindt het een verstandige maatregel.

Waart het virus in Noord-Brabant vrij rond?

“Het aantal patiënten neemt toe, maar nog steeds wordt bij het merendeel de bron gevonden: meestal een reis naar Noord-Italië. Bij een aantal patiënten is niet helemaal duidelijk is hoe ze het virus hebben opgelopen. En daarvan zitten er vrij veel, acht tot tien, in de regio Brabant. Bij een deel van de patiënten komt na verder doorvragen toch de bron boven water. Maar dat kost tijd. Dus vraagt het RIVM: help mee. De oproep aan Brabanders is net zoiets als die aan patiënten die in Noord-Italië zijn geweest: ook als je alleen milde verkoudheidsklachten hebt, blijf thuis.”

Waarom zouden Brabanders die zich nauwelijks ziek voelen dat doen?

“Jonge mensen met milde klachten maken zich misschien geen zorgen. Maar je doet dit niet voor jezelf, je doet dit voor kwetsbare groepen, voor ons allemaal. Dit is wat wij allemaal kunnen doen om te helpen het virus te remmen.”

Betekent dit advies dat het virus in Brabant niet meer in te dammen is?

“Nee, we kunnen het absoluut ook daar indammen. We hebben maatregelen met verschillende zwaartes. De eerste is om reizigers naar Noord-Italië en hun contacten op te sporen. Dit advies is een zwaardere maatregel. Een volgende stap is het afgelasten van evenementen. Maar dat is allemaal gericht op indamming.”

Wanneer heeft indammen geen zin meer, en kunnen we de epidemie alleen nog dempen?

“Pas als duidelijk is dat dat op meerdere plekken in de wereld niet lukt. Maar we kunnen inspiratie putten uit China en Korea, waar het aantal besmettingen afneemt. Italië is nog spannend. Maar als je van indammen naar dempen gaat, doe je dezelfde dingen: je adviseert zieke mensen om thuis te blijven, gelast evenementen af.”

Maar de GGD’en kunnen dan hun tijd beter gebruiken dan met het natrekken van contacten van elke patiënt.

“Zeker, dat is zo.”

Heeft die mogelijke verspreiding in Brabant iets te maken met het carnaval?

“Dat moet uit het onderzoek blijken. Dat wil nog niet meteen zeggen dat het heel grootschalig is, het kan nog steeds om een beperkte groep gaan.”

Wanneer volgt de stap van de afgelasting van evenementen?

“Als uit het onderzoek van het RIVM dit weekend blijkt dat het virus inderdaad in Noord-Brabant meer in circulatie is, kan dat nuttig zijn.”

Zou het in Brabant ook nu al verstandig zijn evenementen af te zeggen?

“Bestuurders in Brabant lezen ook het advies van RIVM van vrijdagavond. Zij kunnen op basis daarvan hun eigen afweging maken, ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Aan een advies ga ik me niet wagen. Dat is aan het RIVM.”

