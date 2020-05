5G-netwerk mag van de rechter worden uitgerold

De overheid mag doorgaan met de uitrol van 5G, het snelle mobiele internet. De eis van stichting Stop5GNL dat de veiling van mobiele frequenties en de verdere aanleg van 5G door telecombedrijven verboden moet worden, is vandaag afgewezen in de rechtbank in Den Haag. De rechter vindt dat de staat voldoende rekening houdt met de gezondheidsrisico’s van straling.

Stop5GNL, een collectief van bezorgde burgers, noemt het bepaald niet zeker dat 5G veilig is en baseert zich op allerlei deskundigen en onderzoeken. De staat legt daar andere rapporten tegenover, zoals van de Gezondheidsraad en het RIVM. Deze organisaties hebben geen bewijs gevonden dat blootstelling aan straling onder de geldende limieten schadelijk is voor de gezondheid.

Deugdelijk onderzoek

“Mij is niet gebleken dat deze adviseurs van de staat bewust onderzoeken hebben genegeerd, die wel lijken te wijzen op reële gezondheidsrisico’s van de uitrol van 5G”, zegt de rechter. De overheid baseert zich dus op deugdelijk onderzoek. Verder kan van de staat niet worden verlangd dat ze bewijst dat 5G geen enkel risico voor de gezondheid oplevert. “Vooral omdat een negatief verband niet of nauwelijks te bewijzen is.”

De stichting Stop5GNL beroept zich op het voorzorgsbeginsel: de overheid zou ernstige schade aan de volksgezondheid moeten voorkomen. “Maar dat beginsel gaat niet zover dat ieder risico voor de gezondheid moet worden voorkomen”, zegt de rechter. De kern ervan is dat risico’s voor mens en milieu gestructureerd in kaart worden gebracht. Vervolgens moeten preventieve maatregelen worden genomen. En dat doet de staat, vindt de rechter. Namelijk door een maximum te stellen aan de hoeveelheid straling waaraan mensen mogen worden blootgesteld. Door naleving van die limieten te controleren. En door geregeld nieuw onderzoek te laten doen naar gezondheidsrisico’s.

Vinger aan de pols

De blootstelling aan 5G is niet onomkeerbaar, vindt de rechter bovendien. De staat heeft in de rechtszaal immers beloofd om de stralingslimieten te beperken als nieuwe inzichten daarom vragen. Omdat de overheid de vinger aan de pols houdt, ziet de rechter geen reden voor een verbod.

5G - de vijfde generatie mobiele telefonie - maakt gebruik van hogere frequenties dan oudere netwerken. Hierdoor kan meer data worden verstuurd, maar is er ook meer zendapparatuur nodig. Voor hoeveel extra straling 5G zorgt, is nog niet bekend. In juni staat de veiling gepland van enkele radiofrequenties waarmee telecombedrijven 5G kunnen gaan aanbieden.

