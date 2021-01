50-plus Statenlid redt de Brabantse coalitie na scheuring Forum voor Democratie

Even leek het erop dat de Brabantse coalitie van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant krap acht maanden nadat die zijn bestuursakkoord presenteerde al geen meerderheid meer had in de Provinciale Staten. Hoewel de Brabantse afdeling van Forum voor Democratie de ruzie die landelijk in de partij was ontstaan lange tijd buiten de deur wist te houden, is inmiddels ook in de Statenfractie sprake van een scheuring. Drie Statenleden van de partij maakten afgelopen week bekend bekend dat zij overstappen naar JA21, de partij van voormalig Forumleden Annabel Nanninga en Joost Eerdmans. Een vierde Statenlid verlaat de politiek volledig en ook gedeputeerde Peter Smit gaat voortaan onafhankelijk van Forum voor Democratie verder.

Toch lijkt een bestuurscrisis inmiddels afgewend. Vrijdagochtend wordt in het provinciehuis in Den Bosch gedebatteerd over de veranderde politieke verhoudingen, maar de druk van dat debat is enigszins weggenomen door een onverwachte overstap van 50plus Statenlid Chris Spooren naar het CDA. Die overstap heeft naar zijn eigen niets te maken met de laatste ontwikkelingen in de Brabantse politiek (“Ik voel me steeds minder thuis bij 50Plus”, zei hij tegen het Brabants Dagblad), maar bedoeld of onbedoeld voorkomt hij wel dat de coalitie de toch al krappe meerderheid verliest.

Voor het vertrekkende Forumlid Stijn Roeles staat namelijk geen vervanger klaar. De kieslijst van de partij is uitgeput. Alleen kandidaat-Statenlid Cees van der Sande vervult op dit moment geen andere functie die het onmogelijk maakt om de plek van Roeles in te nemen. Maar Van der Sande woont in Maastricht, en zou moeten verhuizen om in Brabant volksvertegenwoordiger te worden. Dat doet hij niet, zo liet hij maandag via twitter weten. Omdat Roeles niet vervangen mag worden door iemand die in 2019 niet verkiesbaar was, blijft zijn stoel voorlopig leeg.

Dankzij voormalig 50Plusser Spooren heeft dat dus geen gevolgen voor de slagkracht van de coalitie. Doordat ook de kersverse JA21-leden hebben beloofd het bestuursakkoord te zullen blijven ondersteunen, kunnen de daarin vastgelegde plannen gewoon worden uitgevoerd.

Waarom dan wel

Wel zullen coalitiepartijen VVD en CDA opnieuw moeten uitleggen waarom zij in de partij van Thierry Baudet een goede samenwerkingspartner zien. In eerste instantie aan de oppositie, tijdens het debat van vrijdag, maar mogelijk ook aan de eigen achterban. Een deel van de CDA-leden verzette zich vorig jaar fel tegen de samenwerking met Forum voor Democratie, vanwege extremistische uitspraken van landelijk voorman Baudet. Pas nadat een krappe meerderheid (56 procent) van de Brabantse CDA-leden in een peiling had aangegeven de coalitie met Forum, VVD en Lokaal Brabant wel te zien zitten, stemde de Statenfractie definitief in.

Doorslaggevend was voor veel CDA’ers dat de Statenleden van Forum voor Democratie zich constructief opstelden, en zelf geen extreme uitspraken deden. Het Forum van Brabant was niet één op één te vergelijken met het Forum van Baudet, zo was het idee.

Dat adagium is door de landelijke partijruzie over antisemitisme in de jongerenpartij van Forum voor Democratie aan het wankelen gebracht. Prominente Forumleden in heel het land zegden hun lidmaatschap uit onvrede met de radicale partijlijn van Baudet. Ook voor een deel van de Brabantse fractie was de ophef genoeg reden om zich bij JA21 aan te sluiten, of de politiek te verlaten. Maar zes Statenleden en gedeputeerde Eric de Bie blijven hun landelijke voorman trouw. Die expliciete steun aan de rechtse koers van Baudet, was voor coalitiegenoten VVD en CDA niet genoeg reden om de samenwerking te stoppen. Zonder twijfel een pijnlijk besef voor een deel van de achterban.

De boeren zijn de winnaar, de natuur is de verliezer in Brabant

Actie voeren loont, maken de plannen van de nieuwe Brabantse coalitie duidelijk. De boeren zijn de overduidelijke winnaar in het donderdag gepresenteerde bestuursakkoord.