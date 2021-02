40.000 schaatsers met letsel op spoedeisende hulp

Zeker 40.000 schaatsers hebben zich rond het afgelopen weekend gemeld bij de spoedeisende hulp met letsel opgelopen na een valpartij op het ijs. Dat blijkt uit een inventarisatie Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) in twintig ziekenhuizen.

De meest voorkomende letsels waren gebroken polsen, heupen en schouders. Veel botbreuken konden (tijdelijk) worden behandeld met een gipsverband, maar zeker duizend mensen moesten worden geopereerd. Er werden zaterdag en zondag vijf tot tien keer meer trauma-operaties per ziekenhuis uitgevoerd dan gemiddeld in een weekend zonder natuurijs. In sommige ziekenhuizen zijn zo veel patiënten geopereerd aan een gebroken heup dat de materialen op waren.

De meeste ziekenhuizen hadden zich volgens de NVT voorbereid op de drukte door de spoedeisende hulp te bemensen met extra artsen en verpleegkundigen, traumachirurgen en gipsverbandmeesters. Ook hadden vrijwel alle geïnventariseerde ziekenhuizen de operatiecapaciteit opgeschaald door het openstellen van extra operatiekamers door het draaien van dubbele diensten door traumachirurgen, orthopedisch traumatologen, anesthesiologen, OK- en anesthesiemedewerkers.

