40.000 kilo Limburgse kersen dreigden onbruikbaar te worden door de overstromingen, nu is er een oplossing

When life gives you lemons, make lemonade. Het is een bekend Amerikaans gezegde dat zoiets betekent als: maak het beste van de situatie, ook als het even tegenzit. In Limburg hebben ze sinds kort een eigen variant: Als het leven je kersen geeft, maak dan kersensap.

Want door de hevige regenval en overstromingen twee weken geleden raakte 40.000 kilo rijpe kersen van de Limburgse familie Görtz beschadigd. De morellen – ofwel zure kersen – op hun land in Baarlo hebben zo veel regenwater opgezogen dat ze zijn gebarsten. Het maakt ze ongeschikt voor – bijvoorbeeld – de vulling van een vlaai.

Zuur, maar super gezond

Om het fruit toch voor een enkeltje vuilnisbak te behoeden, hebben maaltijdboxbedrijf Boerschappen en de boerenorganisatie ZLTO een oplossing bedacht. Ze maken kersensap van de verzopen kersen. Zo kan de oogst toch nog worden verkocht. Susanne Görtz is opgelucht. Het duurt namelijk twaalf maanden voordat er weer een nieuwe rijpe oogst is.

Boerschappen verkoopt zolang de voorraad strekt ‘honderd procent kersensap’ in dozen van zes flesjes. De dozen zijn 22 euro per stuk en kunnen door het hele land worden bezorgd. De familie Görtz krijgt zo toch nog een eerlijke prijs voor hun fruit.

Wie een flesje wil opdrinken moet er wel tegen kunnen. Morellen zijn van nature zuur, om ze eetbaar te maken worden ze normaal op siroop gezet. Boerschappen: “Het kersensap is extra zuur vanwege de smaak van morellen maar ook vanwege de schrijnende situatie in Limburg. Daar staat tegenover dat het super gezond is.”

