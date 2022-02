4,5 jaar cel voor Angela B.: rechter straft vrouwelijke Syriëgangers steeds strenger

Haar moeder en zusje zullen Angela B. nog een tijd moeten missen. De twintiger uit Soest, die in 2014 tot grote schrik van haar familie plots naar Syrië vertrok, kreeg vrijdag vierenhalf celstraf opgelegd voor haar deelname aan terreurorganisatie IS.

De rechter neemt het B. kwalijk dat zij in het kalifaat meermaals in het huwelijksbootje stapte met strijders. Die mannen heeft ze als echtgenote gesteund. Ook had de jonge vrouw wapens in huis en wordt ze gestraft voor het online plaatsen van plaatjes die het leven in Syrië verheerlijkten.

Zeker negen keer eerder veroordeelde de rechter een teruggekeerde vrouwelijke Syriëgangster wegens haar bijdrage aan de gewapende strijd in het kalifaat. Het eerste vonnis stamt uit 2017, en werd opgelegd aan de Zoetermeerse Laura H. – hoewel haar stadsgenoot Shukri F. al in 2014 voor de rechter moest verschijnen, werd zij tot twee keer toe vrijgesproken van ronselpraktijken voor de jihad. De rechter gaf H. het voordeel van de twijfel: ze werd vrijgesproken voor deelname aan terreurorganisatie IS. Wel kreeg de twintiger een celstraf van elf maanden voor het ondersteunen van terreur, door het huishouden te voeren voor een jihadist.

Documenten van IS als bewijs

Wie de vonnissen van alle vrouwelijke terugkeerders bestudeert, ziet dat de straffen sindsdien ietwat zijn opgelopen. De eerste Syriëgangers die zich na Laura H. moesten melden in de rechtbank, kregen respectievelijk 7, 20 en 6 maanden celstraf opgelegd. De vonnissen van vorig jaar bevatten 32 maanden celstraf, twee keer 24 maanden, en een straf van vijf jaar achter de tralies.

Hoe kan dat? Een mogelijke verklaring is het strafklimaat. Het denken over straffen is aan verandering onderhevig, en in deze periode voert de roep om hogere straffen de boventoon. Ook is het een kwestie van objectieve feiten. Uit de vonnissen is op te maken dat het aanvankelijk soms moeilijk bleek om aan te tonen dat iemand daadwerkelijk in Syrië was geweest, laat staan om bewijs te verzamelen over wat een vrouw daar precies deed.

Maar sinds de het laatste bolwerk van het kalifaat in 2019 werd opgerold, kwam er meer informatie vrij. Naast eventuele appjes aan het thuisfront, verstuurde berichten en foto’s op sociale media en enkele getuigenverklaringen bevatten de strafdossiers nu ook beelden en documenten die van IS zelf afkomstig zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld namenlijsten van mensen die van de terreurgroep woningen kregen toegewezen. Of van vrouwen die door IS financieel ondersteund werden omdat hun echtgenoot was gedood in de strijd.

Ook zijn de laatste vijf veroordeelde vrouwen die betrokken bleken bij de gewapende strijd tot (vlak voor) de val van Baghouz gebleven in door IS gecontroleerde gebieden. Zij hebben het strijdtoneel niet vroegtijdig verlaten, iets wat de rechter hun kwalijk nam. Daardoor wordt er sneller getwijfeld aan hun verdediging. Het gros van de vrouwen verklaarde in de rechtbank naïef te zijn geweest. Sommigen stelden zelfs na aankomst in het kalifaat niet te hebben geweten van de wreedheid van IS. In de eerste rechtszaken waren dat soort lezingen misschien nog plausibel. Maar die vlieger gaat nu niet langer op.

“De verdachte heeft zelf het initiatief genomen af te reizen naar Syrië”, staat bijvoorbeeld in het vonnis van de Haagse Siobhan W., die vorig jaar twee jaar celstraf kreeg opgelegd. “Terwijl de gruweldaden in het strijdgebied van Syrië en Irak en de aanslagen van IS elders in de wereld algemeen bekend waren en IS het kalifaat in juni 2014 had uitgeroepen.”

Voortschrijdend inzicht over rol van vrouwen in het kalifaat

Moeilijker hard te maken is de invloed van het sentiment op het oplopen van de straffen. Het beeld van vrouwelijke Syriëgangers is gekanteld. Net als de vrouwen in de Hofstadgroep, werden uitreizigsters in eerste instantie gezien als gemanipuleerde slachtoffers van charismatische en extremistische jongemannen. Pas later drong het besef door dat zeker een deel van deze vrouwen al radicale denkbeelden had voordat zij de koffers pakten en naar het kalifaat vertrokken.

Daarmee samenhangend namen deskundigen de rol van vrouwelijke uitreizigers in het kalifaat nader onder de loep. Vrouwen van IS moesten niet enkel als bruid worden gezien, zo werd met het verstrijken van de tijd nóg duidelijker. Ook volgens de terreurorganisatie zelf speelden zij een cruciale rol bij het voortbestaan van de organisatie. Door te baren, bakken en poetsen faciliteerden zij de gewapende strijd. Het rekruteren van nieuwe vrouwen behoorde tevens tot hun takenpakket.

Die voortschrijdende inzichten vormden nieuwe bouwstenen voor de vervolging van vrouwelijke Syriëgangers. Om te bepalen of iemand heeft deelgenomen aan een terreurorganisatie kijkt de rechtspraak niet langer nadrukkelijk naar het oppakken van wapens. Ook het in gevaar brengen van kinderen kan bijdragen aan een veroordeling, net als het aannemen van een vergoeding van IS of het rondsturen van strijdteksten. ‘In sha Allah blijf ik hier tot me dood’, haalde rechter een bericht van Angela B. aan haar moeder aan. ‘In sha Allah geeft Allah me de kracht om te vechte en gaan me kindere met mij of blivje ze om op te groeie als Mujahideen of de vrouw van de mujahid.’

