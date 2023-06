32 miljoen in de strijd tegen die raadselachtige vijand: long covid

Het is de harde realiteit voor wie met het post-covidsyndroom in bed ligt: ruim drie jaar na het uitbreken van de pandemie begrijpen we nog nauwelijks wat deze langdurige klachten veroorzaakt en hoe je ze kunt behandelen. Naar schatting 240.000 Nederlanders hebben long covid, een groep van maximaal 25.000 zo hevig dat de ziekte hen aan bed gekluisterd houdt. Hoelang nog? Geen arts die het ze kan vertellen.

Het kabinet trekt 32 miljoen euro uit voor extra onderzoek naar long covid, nadat het eerder al 14 miljoen daarvoor had vrijgemaakt, zo maakte minister Ernst Kuipers van volksgezondheid donderdag bekend. Dat geld is bedoeld om onderzoek te doen naar de processen in het lijf die long covid veroorzaken, en naar mogelijke behandelingen. Ook wil Kuipers de kennis uit internationaal onderzoek zo goed mogelijk bundelen.

90 procent had na een jaar nog én of meer klachten

Het betekent een ‘intensivering’ van het onderzoek naar het post-covidsyndroom en dat is hard nodig, zegt bewegingswetenschapper Rita van den Berg-Emons. Ze leidt namens het Erasmus MC, Rijndam Revalidatie en zorginstelling Laurens in Rotterdam een van de eerste grote onderzoeken naar de effecten van covid op de lange termijn, onder 650 patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Van die groep had 80 procent revalidatie nodig. Van de groep van 650 had 90 procent na een jaar nog één of meer klachten.

Inmiddels is bekend dat niet alleen covid-patiënten die in het ziekenhuis kwamen long covid-klachten hebben. Ook mensen bij wie de ziekte in eerste instantie mild verliep, blijven soms met ernstige restklachten zitten.

In weerwil van al het lopende onderzoek zijn er op dit moment ‘geen behandelingen beschikbaar die (de oorzaken van) post-covidklachten kunnen verminderen en/of wegnemen’, zo stelde in februari ZonMW, de organisatie die het subsidiegeld namens de overheid verdeelt.

Vaak blijven vermoeidheid en concentratieproblemen

Revalidatie kan wel een effect hebben, volgens Van den Berg-Emons. “Bij veel mensen herstellen het uithoudingsvermogen en de spierkracht. Wat vaak blijft, zijn de vermoeidheidsklachten en cognitieve klachten, zoals concentratieproblemen.”

“We weten meer en meer over de diversiteit aan klachten, maar er is onderzoek nodig naar de beste manier om die te behandelen”, zegt Van den Berg-Emons. Ze is met haar collega’s daarom een vervolgonderzoek gestart, waarin ze onderzoekt wat het effect is van een meer op maat gesneden behandeling voor elke patiënt. Ook wil ze nog onderzoeken of de hardnekkige cognitieve klachten te behandelen zijn via een online training. Wie weet is dat een van de onderzoeken die gefinancierd kunnen worden met die 32 miljoen.

Een deel van het geld is voor onderzoek naar de processen in het lichaam die long covid mogelijk veroorzaken. Mogelijk is weefsel permanent beschadigd door het virus, of is mede door het virus iets ontregeld geraakt in het immuunsysteem, zo zijn volgens ZonMW de hypotheses. Van den Berg-Emons pleit ervoor niet alleen naar dit soort biomedische oorzaken te kijken, maar ook naar mogelijke psychologische of sociale factoren.

Of er uiteindelijk één of meer behandelingen gevonden zullen worden waar patiënten baat bij hebben, vindt ze lastig te zeggen. “Maar we moeten er alles aan doen om dat te proberen.”

