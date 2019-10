3000 boeren in Bilthoven voor vooralsnog vriendelijk en rustig protest

De boeren verzamelen zich bij sportcomplex Weltevreden, waar ze het sportveld gaan vullen om sprekers te horen op een podium. Er is veel politie op de been, ook met afzettingen en blokkades van (zij)wegen. De boeren hebben hun vele tractoren een stuk van het sportcomplex af geparkeerd, alles is netjes begeleid. Sommigen komen op een grote truck samen naar het protestveld, als een soort boeren pendeldienst.

De sfeer is uitgelaten, maar vooralsnog vriendelijk en vrij rustig. Al aan de rand van Utrecht stonden de eerste verkeersregelaars. Wel is op de A7 bij het Noord-Hollandse Middenmeer een motoragent geraakt door een tractor. Dat gebeurde toen de bestuurder van de tractor een bocht wilde nemen. Volgens de politie lijkt er geen opzet in het spel. De motoragent moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Hoe ernstig de agent gewond is, is onbekend.

Beschuldiging van de boeren gericht aan het @rivm op protest momenteel in De Bilt, in één zin. @trouw pic.twitter.com/5agGMwFvRV Frank Straver

Als spreker op het podium in Bilthoven is in elk geval bekend Jan Cees Vogelaar, die zich opwerpt als belangenvertegenwoordiger van de boer. Ook directeur Hans Brug van het RIVM gaat, tegen 10 uur, het podium op om te reageren, zegt een woordvoerder tegen Trouw. Er staan hier snacktrucks met fastfood en mobiele wc’s. Er wordt harde beukmuziek gedraaid, met leuzen ‘boeren boeren boeren’. Er zijn opvallend veel jonge boeren op de been, veelal op klompen.

De demonstrerende boeren doen woensdag eerst Bilthoven bij Utrecht aan. Vooral op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, de A28 van Zwolle naar Utrecht, de A1 van Hengelo naar Amersfoort en de A6 van Emmeloord naar Almere is sprake van langzaam rijdend of stilstaand verkeer. Rijkswaterstaat plaatst borden boven de snelweg met een oproep aan trekkers zoveel mogelijk rechts te rijden, omdat ze op sommige wegen midden op de weg rijden.

Boeren parkeren hun tractoren op een sportpark in de omgeving van het gebouw van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in De Bilt. Ze demonstreren onder meer tegen de stikstofaanpak van de overheid, waarvan zij de dupe zeggen te zijn. Beeld ANP

Boeren rijden over de A28 om te verzamelen in de omgeving van het gebouw van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Beeld ANP

Boeren staande gehouden richting Binnenhof

Rond 11:30 wil de groep zich met trekkers verplaatsen van De Bilt naar Den Haag, voor onder meer toespraken van verschillende vertegenwoordigers uit de landbouwsector.

Op de Utrechtsebaan heeft de politie woensdagochtend al vijftien boeren staande gehouden die naar het Binnenhof wilden om te protesteren. Ze mogen daar niet komen. “We zijn met de boeren in gesprek. We hebben aangegeven dat ze naar een andere plek kunnen”, aldus de politie.

De eerste vrachtwagens van Defensie staan klaar om eventueel tractoren met demonstrerende boeren tegen te kunnen houden. Zo staan er bij het ministerie van Financiën, dat tussen het Malieveld en het Binnenhof ligt, een paar dwars op de weg.

Met zware verplaatsbare voertuigen en containers helpt defensie de gemeente Den Haag met het afzetten van wegen, als een van de maatregelen voor het boerenprotest. Beeld ANP

Lees meer:

Juristen: ook nieuwe stikstofaanpak kabinet is in strijd met de wet

Ze moeten een uitweg zijn uit de impasse, maar minister Schouten kan er maar beter van uitgaan dat de stikstofmaatregelen die zij heeft aangekondigd dat niet zijn.

De boer heeft de burger mee, en toch voelt hij zich miskend

Ondanks files en blokkades kan de boer op sympathie van burgers rekenen. Toch voelt hij zich miskend. ‘Dat is zorgelijk.’

Protesterende boeren zijn woensdag niet welkom op het Binnenhof

Boeren mogen woensdag niet demonstreren op het Binnenhof in Den Haag. Dat laten de gemeente en minister Ferd Grapperhaus van justitie vandaag weten.