300 artiesten bij online bevrijdingsfeesten

In normale tijden zouden zij op 5 mei per helikopter langs de verschillende Bevrijdingsfestivals in het land vliegen, maar dat gaat nu niet. Wel zijn de veertien verschillende festivals vandaag online te zien. Op veertien locaties (ieder met een eigen website), verspreid over alle provincies, treden in totaal 300 artiesten op.

Om 13 uur zal in Wageningen het Vrijheidsvuur worden ontstoken, startsein voor de festivals. De optredens zijn een mix van zang, dans, muziek, theater en gesprekken. Onder andere Typhoon, Suzan & Freek en Milow zijn van de partij. Daarnaast worden er Vrijheidscolleges gegeven door Soundos El Ahmadi, Haroon Ali en Joris Linssen. De ambassadeurs treden niet zelf op, maar hebben ieder een verbindende boodschap voorbereid.

De dag wordt feestelijk afgesloten met het traditionele 5 mei concert. Voor de tweede keer niet op de Amstel voor Koninklijk Theater Carré, maar vanuit het theater zelf. Het Metropole Orkest staat onder leiding van Miho Azama. Zanger Stef Bos zal de verschillende optredens aan elkaar verbinden. Naast hem spelen Maan, André van Duin, Shary-An, Claudia de Breij, Laetitia Gerards, Hanin, ZO! Gospel Choir en ISH Dance Collective. Rechtstreeks op NPO1 vanaf 21 uur.

Meer informatie is te vinden op bevrijdingsfestivals.nl.