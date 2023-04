291 fietsers overleden in het verkeer: dat is het hoogste aantal in 27 jaar

737 mensen kwamen vorig jaar om in het verkeer. Dat zijn er 155 meer dan in 2021. Een toename van deze omvang heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de afgelopen twintig jaar niet gemeten. Tussen 2000 en 2010 daalde het aantal verkeersdoden juist, sindsdien schommelde het rond de 600. Het kabinet streeft er juist naar het aantal verkeersdoden terug te brengen naar nul.

Vooral het aantal fietsers dat omkwam nam sterk toe, tot 291. Dat is het hoogste aantal in 27 jaar. De sterkste stijging was er onder fietsers van 75 jaar of ouder. Onder fietsers tussen de 70 en 80 jaar vielen 182 dodelijke slachtoffers. Zeker 81 daarvan reden op een elektrische fiets. “Dat is een onderschatting, want niet altijd wordt geregistreerd dat het om een e-bike gaat”, zegt CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen.

“Het aantal ouderen dat fietst is toegenomen”, vertelt Van Gaalen. “Ouderen zijn fitter, en de kans dat ze op een e-bike rijden is steeds groter. Die toegenomen mobiliteit levert natuurlijk ook gezondheidswinst op. Maar zo’n e-bike gaat tot 27 kilometer per uur, en als je reactietijd wat langer is, en je bent wat kwetsbaarder, dan zijn de gevolgen bij een aanrijding ook groter. Voor automobilisten is het inschatten van de snelheid van zo’n e-bike ook lastiger dan bij een ouderwetse fiets.”

Elektrische scooters en stepjes

De stijging werd eerder al voorspeld in voorlopige cijfers van Smart Traffic Accident Reporting (STAR). De politie wees toen ook naar de toename van het aantal e-bikes als mogelijke oorzaak, en daarnaast naar de opkomst van allerlei soorten elektrische scooters en stepjes.

“Dat vraagt waarschijnlijk om een andere inrichting van fietspaden en wegen”, zo stelde Paul Broer, portefeuillehouder verkeer, in januari op de website van de politie. Hij deed een appèl op gemeenten en provincies om na te gaan of wegen en fietspaden nog wel voldoen aan de veiligheidsnormen. “Het zijn vooral lokale wegen en de N-wegen, waar veel slachtoffers vallen.”

Dat het aantal verkeersdoden nu fors stijgt, komt ook doordat er in 2020 en 2021 veel minder verkeer op de weg was vanwege de coronapandemie. Dat heeft ook het aantal verkeersdoden waarschijnlijk gedrukt. Maar ook in vergelijking met de jaren voor corona lag het aantal verkeersdoden hoog. Het was voor het laatst in 2008 dat zoveel mensen omkwamen in het verkeer.

“De grafiek van de laatste jaren is een zaagtand, dus we zullen moeten afwachten of deze ontwikkeling doorzet of dat het hierna weer wat daalt”, zegt Van Gaalen.

