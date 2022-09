250 miljoen euro extra voor uitwonende studenten niet genoeg

Voor veel studenten is de 250 miljoen euro extra die het kabinet uittrekt om de inflatie te compenseren ondanks de herinvoering van de basisbeurs niet genoeg. Voor de bijna een half miljoen uitwonende studenten in Nederland komt de compensatie neer op circa 42 euro per maand.

Vooral voor studerende kinderen van ouders die samen anderhalf keer modaal verdienen pakt de afschaffing van het leenstelsel minder positief uit dan verwacht, berekende budgetinstituut Nibud. Zij moeten een bijbaan nemen of alsnog flink bijlenen om te kunnen studeren. Het Nibud verwacht dat deze ouders de honderden euro’s voor de studie van hun kind niet kunnen missen vanwege de prijsstijgingen.

Volgend jaar wordt het sociale leenstelsel afgeschaft en komt de basisbeurs terug, een maandelijkse toelage die wordt omgezet in een gift voor wie binnen tien jaar afstudeert. Studenten in het hoger onderwijs krijgen 273,90 euro per maand als ze op kamers zitten en 109,90 euro per maand als ze nog thuis wonen. Daarnaast kunnen ze een aanvullende beurs krijgen van maximaal 401 euro, afhankelijk van het inkomen van hun ouders. Daar komen voor studenten die uitwonend zijn nu nog een paar tientjes bij.

Dat is volgens berekeningen van het Nibud niet genoeg. De gemiddelde uitwonende student komt 255 euro per maand tekort met een basisbeurs met eventuele aanvullende beurs plus de ouderbijdrage en zorgtoeslag. Om dit aan te vullen zal een 18-jarige die het minimumloon verdient een bijbaan moeten nemen van twaalf uur per week. Het Nibud verwacht dat studenten alsnog gaan bijlenen om rond te komen.

