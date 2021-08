25 jaar Pride: ‘De strijd is nog lang niet gestreden’

“Zichtbaarheid, bewustwording, educatie.” Het is de motivatie waarom Amsterdammer Jerry Gaspersz (59) vandaag meeloopt in de roze wandeltocht van Amsterdam-Zuid naar het Centraal Station. Hij is present met zijn man en zes vrienden uit de buurt. Zij steken in bij De Nederlandse Bank, bij de lange sliert die bestaat uit een paar duizend deelnemers.

Het is een kleurrijke, stoet die op een gegeven moment de volle breedte van de rijbanen opvult vanaf het verzamelpunt het Martin Luther Kingpark, tot aan de Albert Cuypmarkt, twee kilometer verderop. Creatievelingen hebben zich uitgeleefd: er zijn mannen in korte en lange rokken, in roze stretch pakken, met parasols als rok. Zelfs de honden hebben regenboogstrikjes om, en kinderen dragen vlaggen mee. Voorop rijden motorrijders, sommigen met elfenvleugels op hun rug. Een groep latino’s heeft zelf muziek meegenomen.

Schoenen van King of the Bears 2019 Beeld Sybilla Claus

Gouden kroon

Marcel van Doorn (48) is in een felgroen worstelpakje en draagt een gouden kroon. Hij is King of the Bears 2019, zoals zijn leren sjerp meldt. “Beren zijn grote, dikkere behaarde mannen.” Zijn schoenen lijken nog het meest op roze pantoffeldieren. Van Doorn noemt als eerste argument om hier te zijn ook zichtbaarheid.

Juist het zien van de hele variatie die bij lhbtiq+ hoort, vindt Amanda Patist (32) geweldig. Dit is haar eerste grote Pride bijeenkomst en ze kijkt haar ogen uit. “Zelf hou ik niet zo van opvallen, maar het is prachtig om zoveel mooie mensen te zien die zich uitgedost hebben.” Vlakbij staan homomannen in leer en iemand in drag, als uitbundige vrouw gekleed. “Dat zie ik voor het eerst in het echt.”

Haar partner Tamara Jansen (39) is meegekomen uit Utrecht. “Laatst zijn we voor het eerst dat we samen zijn uitgescholden. Een vader noemde ons ‘vieze homo’s’, waar zijn zoontje van tien bij was.” Een dag geleden zag Jansen de regenboogvlag hangen op een kerk in Baarn. “Toen besefte ik, dat ik die zelf thuis niet durf uit te hangen.” Dit is een feestje, maar ook heel belangrijk, besluiten ze eenstemmig. Jansen: “Kijk daar heb je Georgina Verbaan en Maartje Wortel”.

Amanda Patist en Tamara Jansen Beeld Sybilla Claus

Roze vluchtelingen

Achter de motorrijders vooraan de stoet lopen tientallen met vlaggen van het Zero Flags Project, een groep die strijdt tegen strafbaarstelling van homoseksualiteit in het buitenland. Er zijn veel roze vluchtelingen bij, zoals een groep vrouwen uit Oeganda. “Vorig jaar waren er 76 landen. Nu zijn er nog 71 landen to go”, zegt Joop Echten uit Arnhem die de vlag van Tanzania draagt. Het zijn meest Afrikaanse en Aziatische landen waar homoseksueel gedrag tot vervolging leidt. “Wij lopen in vrijheid, dat gun ik alle landen”, zegt Echten.

Isaac Okello Beeld Sybilla Claus

Meer achterin wandelt een groep vluchtelingen die zich weert tegen de benadering van de IND bij gesprekken die kunnen leiden tot een verblijfsvergunning. De IND gebruikt ter beoordeling een klassiek Nederlands coming out model, maar voor gays en lesbo’s in andere culturen verloopt de weg om jezelf te vinden, bewustwording (en vervolging) vaak heel anders dan hier. Zodoende zijn diverse asielzoekers die gay zijn, toch niet door de IND erkend als vluchtelingen.

Een zee van regenboogkleuren

Jerry Gaspersz had deze week de hetero bewoners in zijn flat opgeroepen om óók de regenboogvlag uit te hangen. “Een zee van regenboogkleuren op ons gebouw zou geweldig zijn!”, schreef hij. Amsterdam is er al een week mee opgekleurd: het Rijksmuseum en de Westerkerk lijken te strijden om de grootste regenboogvlag. Maar ook de stationshal en het Amerikaanse consulaat kleuren mee. Het is natuurlijk relatief makkelijk om zo solidariteit te tonen. Maar zetten vlaggen ook zoden aan de dijk tegen agressievelingen die lesbo’s en homo’s belagen?

Jerry Gaspersz, in het midden Beeld Sybilla Claus

“Dat betwijfel ik”, zegt Gaspersz. Hij overweegt vrijwilliger te worden bij het COC, om te helpen met voorlichting op scholen. “Het knaagt aan me dat er zoveel vervelende dingen gebeuren en ik niks doe. Ik heb het idee dat het op straat minder veilig is dan in de jaren negentig toen we Gay Capital waren.” Vlaggen uithangen is volgens hem vooral goed om een gevoel van trots te creëren en voor zichtbaarheid. “De strijd is nog lang niet gestreden.”

