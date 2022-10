25 freelance-journalisten uitgerust met noodknop en camerabeveiliging

Het intimideren van een journalist, zoals FvD-kamerlid Gideon van Meijeren deed in een video, heeft directe gevolgen voor hun veiligheid. Daarvan is Peter ter Velde, projectleider van platform PersVeilig, overtuigd. “Als leiders zich uitspreken tegen journalisten persoonlijk, zie je dat de achterban gelijk begint met aanvallen via sociale media. We zien daarin een patroon.”

Er volgt een stroom aan gevaarlijke bedreigingen tegen journalisten die het mikpunt zijn. “Via sociale media, dreigmails en telefoontjes.” De consequenties daarvan kunnen groot zijn. Inmiddels heeft PersVeilig, dat sinds 2019 bestaat, ongeveer 25 freelancers geholpen met camera’s thuis en/of een alarmknop vanwege hevige (online) bedreigingen. “Het wordt dan heel gevaarlijk.”

In een video noemde Van Meijeren een SBS-verslaggever een ‘rioolrat’ die moest worden ontmaskerd. Juist die persoonlijke en publieke aanval baart Ter Velde grote zorgen. “We zagen eerder dat Geert Wilders journalisten tuig van de richel noemde. Maar een collega die persoonlijk wordt geïntimideerd, dat gaat nog veel verder.” De moeilijkheid is volgens Ter Velde dat dit geen rechtstreekse bedreiging is door Van Meijeren. “Forum voor Democratie weet heel goed wat de gevolgen zijn, maar zullen zeggen dat zij niet degenen zijn die bedreigen.”

Hoe wapen je hiertegen?

De dreigementen die volgen vanuit de achterban van de FvD moeten we volgens Ter Velde niet bagatelliseren en normaliseren. Het is niet ‘maar een YouTube-video’. “De achterban kan heel anders denken, de stap van online bedreigingen naar dreiging in de echte wereld is echt niet zo groot.”

De vraag is, wat moet je dan wél doen? De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft aangekondigd te kijken of juridische stappen kunnen worden genomen. “Maar daar heb ik eigenlijk geen vertrouwen in”, zegt Ter Velde. Tegen rechtstreekse intimidatie en bedreiging kun je je niet wapenen, meent hij. “Op het moment dat een journalist zo onder vuur komt te liggen, is het noodzaak om als hoofdredactie een journalist te ontlasten.” Dat kan bijvoorbeeld, zo zegt Ter Velde, door iemand anders aan te stellen die de sociale media-accounts van de journalist in kwestie in de gaten houdt, screenshots maakt en daarmee bewijs verzamelt.

Veiligheid journalisten onder druk

De veiligheid van journalisten staat al langer onder druk, ziet PersVeilig dat is opgericht door de vakbond NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie. In 2021 kreeg PersVeilig 272 meldingen van bedreiging en fysiek geweld binnen, tegen 121 vorig jaar.

Veiligheidsmaatregelen voor journalisten in loondienst zijn de verantwoordelijkheid van de werkgever. Omdat freelancers daar niet altijd op kunnen terugvallen, stelt PersVeilig voor hen “flink wat geld beschikbaar”, voor de aanschaf van camerabeveiliging en noodknoppen.

Het gaat bijvoorbeeld om journalisten die met naam en toenaam in Telegram-groepen worden genoemd, of een persoonlijk bericht krijgen met een foto van hun huis. Ter Velde: “Daarmee proberen we preventief wat te doen aan het gevoel van onveiligheid.” Het platform adviseert ook hoofdredacties hoe om te gaan met de dreiging.

Niet alleen de veiligheid is na online dreiging in het geding, ook op mentaal vlak laat het sporen na. Ter Velde wijst op de gevolgen van bedreigen voor het welzijn van journalisten. “Ik ken journalisten die PTSS-achtige klachten hebben gekregen na online bedreigingen. Of een verslaggever die niet meer thuis durft te slapen en constant bang is. Daar kan bijvoorbeeld een alarmknop helpen.”

Lees ook:

Vertrekkend NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff: ‘De journalistiek wordt bedreigd, en daarmee ook de democratie’

Per 1 september stopt Marcel Gelauff als hoofdredacteur bij de NOS. Dat doet hij niet met een gerust hart.