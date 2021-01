24 jaar betaalden Lies en Wiebe per ongeluk voor de buurtverlichting: ‘De toeslagaffaire in het klein’

Slapen doen ze amper. Ze leven op kalmeringspillen. Lies (59) en Wiebe (61) Ploegstra uit het Friese Rottum zitten erdoorheen. Jarenlang betaalden ze, zeggen ze, ongemerkt voor de openbare straatverlichting voor delen van hun woonplaats en Oudehaske en Sintjohannesga. Plus de kosten van een gemeentelijke rioolpomp. Ze zitten met een strop van 360.000 euro. Zeven jaar strijden ze voor erkenning. “Dit is een kindertoeslagaffaire in het klein”, zegt een mismoedige Wiebe Ploegstra thuis aan tafel.

Ze betaalden tussen 1992 – toen ze de boerderij betrokken – en 2015 zo’n 600 euro per maand aan energiekosten (nu 192 euro). Hun jaarverbruik zat op 25.000 kilowattuur (kWh). “Alles hebben we gedaan om stroom te besparen. De droogtrommel en vaatwasser gingen de deur uit en we namen overal ledlampen.” Wiebe: “Vaak hadden we hier in de kamer maar twee lampjes aan. Voor de rest brandden we kaarsjes.’’

Het hielp niet. De kosten bleven hoog. “Overdag en ’s nachts verbruikten we evenveel stroom.” Ze tonen als bewijs een afschrift van energieleverancier Budget Energie van 16 maart 2014. Dat jaar kwam een medewerker van Energie Service de boel doormeten. Die schreef dat het “hoogst onwaarschijnlijk” was dat hun apparaten tot dit “extreem hoge energieverbruik” kwamen.

Tot MKB Collectieven, dat stroom inkoopt voor ondernemers, hun in 2014 vertelde dat hun woning drie energieaansluitingen had. “Onze meter werd als hoofdmeter aangemerkt.”

De oorzaak? Een transformatorhuisje op hun erf had een verkeerd huisnummer. In plaats van 40, waar de Ploegstra’s wonen, had dit 40A moeten zijn. “Een fout van de gemeente”, vinden ze. “Alle adressen van gebouwen en woningen staan in het BAG-register (Basis Administratie Gebouwen, red.)”, legt Lies Ploegstra uit. “Aan zo’n adres is een EAN-code gekoppeld voor een leveringspunt van energie. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede registratie.”

In een mail van september 2014 geeft een ambtenaar van de gemeente De Fryske Marren toe dat het verbruik van de gemeente aan de Ploegstra’s in rekening is gebracht: “Er is mijns inziens een fout gemaakt en deze moet per direct worden hersteld.”

In 2015 paste de gemeente de registratie aan, waarna het trafohuisje met de aansluitingen van de gemeente op het adres nummer 40A kreeg. Sindsdien is hun energieverbruik 5152 kWh, stellen de Ploegstra’s.

Supervervelend

Een woordvoerder van netwerkbeheerder Liander noemt de kwestie ‘supervervelend’. Hij beklemtoont dat de rekening voor de straatverlichting en het gemaal altijd door de gemeente De Fryske Marren is betaald. “Wat de Ploegstra’s beweren klopt niet. Wij kunnen zien dat de gemeente de afgelopen jaren de enige contractant was van de openbare straatverlichting en het gemaal.”

Dat bevestigt een jurist van de gemeente. “Er is een aansluitadres en een factuuradres. De energiefactuur is altijd naar ons gegaan. En wij hebben die betaald.”

Maar Wiebe Ploegstra bestrijdt dit: “De gemeente betaalt één grote energierekening. Ze kunnen niet bewijzen dat ze betaald hebben voor die twee aansluitingen die voor 2015 op ons adres stonden.”

Nationale Ombudsman

De gemeente ontkent stellig. Niettemin is ze begaan met de familie, stelt een woordvoerster. “We willen de zaak graag oplossen. Daarom hebben we de Nationale Ombudsman ingeschakeld als onafhankelijk tussenpersoon.” Hoe de hoge energierekening van de Ploegstra’s te verklaren is, weet ze niet. “Er moet iets anders aan de hand zijn.”

De zaak was voor de VVD in de gemeenteraad aanleiding een interpellatiedebat aan te vragen, een zwaarwegend middel om het college te bevragen. Dat staat gepland op 3 februari, mits een raadsmeerderheid ermee akkoord gaat.

Raadslid Rinze Visser (NCPN) rept van een dreigende bestuurs­crisis in de gemeente: “De zaak van de Ploegstra’s stinkt. Het college zet de hakken in het zand, terwijl een gemeente voor haar inwoners moet opkomen.”

