2288 positieve tests dit weekend, gemiddelde blijft stijgen. Virologen vrezen voor griepgolf

Naast het oplaaien van corona, vrezen virologen voor een zware griepgolf aankomende winter. Daarom hebben de Amsterdamse GGD en het hoofdstedelijke UMC-ziekenhuis besloten om mensen die zich in een teststraat laten testen op het coronavirus, voortaan ook te testen op griep, meldt het programma EenVandaag.

Doel is het monitoren van de griep. Als de besmettingen met het griepvirus te hard stijgen en ziekenhuizen te veel worden belast, zo zei hoogleraar virologie en OMT-lid Menno de Jong tegen EenVandaag, dan kunnen maatregelen volgen die vergelijkbaar zijn met de coronamaatregelen.

“Dat is belangrijk voor met name de kwetsbare groepen, die het risico hebben om in het ziekenhuis te belanden met een ernstige griep.” Virologen hebben voor Amsterdam gekozen om de vinger aan de pols te houden, omdat de hoofdstad qua besmettingen vaak voorloopt op de rest van Nederland.

36 procent meer positieve tests

Inderdaad turfde Amsterdam tussen zaterdag- en zondagochtend opnieuw het grootste aantal mensen met een positieve coronatest, blijkt uit cijfers van het RIVM. 113 hoofdstedelingen kregen te horen dat ze besmet waren. Amsterdam werd dit weekend gevolgd door Den Haag (90), Rotterdam (60) en Utrecht (49).

Vanuit het hele land werden er tot zondagochtend 2288 nieuwe positieve tests gemeld bij het RIVM. Hoewel dat aantal lager ligt dan de hoeveelheid meldingen in het etmaal vóór zaterdagochtend, stijgt het gemiddelde aantal positieve coronatests wel. In de afgelopen week werden gemiddeld 2249 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 36 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor.

Bij het RIVM werden dit weekend geen overleden covidpatiënten gemeld. Daar moet wel een kanttekening bij worden geplaatst: op zaterdag en zondag worden doorgaans minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM dan doordeweeks. Vorige week waren er gemiddeld drie doden per dag, tegen vijf doden per dag een week eerder.

Meer patiënten in ziekenhuis

In ziekenhuizen steeg het gemiddelde aantal nieuwe opnames van coronapatiënten afgelopen week, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dit weekend. Zondag behandelden de intensive cares 130 mensen met het virus, en op de verpleegafdelingen lagen 349 zieken met corona. Het LCPS verwacht dat de bezetting aankomende week ‘min of meer stabiel blijft’.

