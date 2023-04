22 miljard euro voor Groningen, hoeveel is dat? Minder dan de winst van Shell, maar meer dan de begroting van Defensie

Of 22 miljard euro veel geld is? Natuurlijk. Maar hoeveel, dat hangt er vanaf in welk perspectief je het bedrag plaatst. Daarvoor is het bedrag te vergelijken met bijvoorbeeld begrotingen, winstcijfers of investeringsfondsen. Nu is die vergelijking niet helemaal zuiver, want het bedrag voor de aardbevingen is gereserveerd voor de komende 30 jaar. Begrotingen en winstcijfers gaan over één jaar, investeringsfondsen kijken bijvoorbeeld weer tien jaar vooruit. Toch, met de verschillen in jaren in het achterhoofd, geven onderstaande getallen een idee hoeveel 22 miljard euro voor Groningen is.

20.000 zieke Groningers

Om te beginnen, volgens de Groninger Bodem Beweging zijn er in de provincie 20.000 inwoners die gezondheidsklachten hebben door de gasbevingen en/of de afhandeling van de schade.

37.000 euro

De provincie Groningen telt ruim 590.000 inwoners. Per inwoner is 22 miljard euro dus goed voor 37.000 euro per persoon.

65.000 euro

De Groningers wonen op 337.000 adressen. Per adres ontvangen de Groningers dus 65.000 euro. Let wel: uitgesmeerd over 30 jaar.

200.000 mensen

Volgens de Groninger Bodem Beweging zijn er ruim 200.000 mensen met aardbevingsschade. Verdeeld over dat aantal is 22 miljard euro goed voor 110.000 euro per bevingsslachtoffer. De 22 miljard is overigens niet geheel bedoeld voor schadevergoedingen.

730 miljoen euro

De overheid geeft de 22 miljard uit in een periode van 30 jaar. Dat betekent dus dat er 730 miljoen euro per jaar naar de noordelijke provincie gaat. Dat is niet meer dan een rekensom. In werkelijkheid zal Groningen in het ene jaar meer ontvangen dan in het andere.

5 tot 10 miljard euro

Dat is de raming van de kosten voor de schadeafhandeling in het aardbevingsgebied.

7,5 miljard euro

Van de 22 miljard euro is ongeveer 7,5 miljard bedoeld voor investeringen in leefbaarheid, duurzaamheid en het economisch perspectief in het aardbevingsgebied. De rest van het geld, 15 miljard, is grotendeels bedoeld voor schadeherstel.

11 miljard euro

Niet direct gerelateerd aan Groningen, wel aan gas: de kosten voor het energieplafond. Dat kost naar schatting 11 miljard euro. Volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is er nog eens 11 miljard euro nodig om 1,1 miljoen slecht geïsoleerde huizen van het gas af te halen.

19 miljard euro

Er zijn heel wat begrotingen van ministeries die lager zijn dan 22 miljard. Justitie en veiligheid komt in de buurt. Jaarlijks gaat er 19 miljard euro naar het departement. Per jaar.

24,3 miljard euro

Ook niet gerelateerd aan Groningen, indirect wel aan gas: het bedrag dat de regering opzijzet voor plannen van de provincies om de natuur te herstellen. Het geld is bedoeld voor de aanpak van stikstof, verbetering van de waterkwaliteit en klimaatmaatregelen. Dit bedrag wordt uitgesmeerd over een periode van 12 jaar, dus tot 2035.

30 miljard euro

Is het bedrag dat regionale bestuurders in Groningen wilden ter compensatie. Dat bedrag is dan exclusief schadeherstel. De 22 miljard is inclusief.

36 en 50 miljard euro.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij bestaat voor de ene helft uit het Britse Shell en voor de andere helft uit het Amerikaanse Exxon. Shell boekte in 2022 een winst van 36 miljard euro. Exxon boekte een winst van 50 miljard euro.

395 miljard euro

De grote getallen nu. 395 miljard euro is het totale bedrag dat Nederland dit jaar uitgeeft. Daar tegenover staan de inkomsten van 366 miljard euro. De overheid komt dus 29 miljard tekort.

417 miljard euro

Dat zijn ongeveer de totale aardgasbaten van Nederland sinds 1963. Dat bedrag is omgerekend naar het prijsniveau in 2018.

