21 bruggen weg? Dat laten inwoners van Nieuwe Pekela niet gebeuren

Wat is het uitdaagrecht?

Het Right to Challenge is tien jaar geleden vanuit Engeland naar Nederland gewaaid. Het komt tegemoet aan de behoefte van burgers die beleid van de gemeente willen ‘verbeteren’. Tientallen gemeenten bieden die mogelijkheid inmiddels en er wordt ook regelmatig gebruik van gemaakt, vaak om een WMO-taak van de gemeente over te nemen. Burgers bieden dan aan de gemeente aan een bepaalde dienst goedkoper uit te voeren dan een andere (markt)partij.

De casus ‘Pekela’ is bijzonder, omdat het om een relatief groot bedrag gaat, een project van een half miljoen euro per jaar. Het is de vraag of dat juridisch kan, legt lector duurzaam coöperatief ondernemen Willem Foorthuis van de Hanzehogeschool uit: “De Hoge Raad heeft de constructie al in twee vergelijkbare gevallen verboden, want in essentie gaat de gemeente, als financier en mogelijk zelfs deelnemer aan zo’n coöperatie, op de stoel van een ondernemer zitten en dat is tegen de aanbestedingsregels. Jammer, want dat is nou juist in de geest van het uitdaagrecht. Nu krijgen gemeenten enerzijds te weinig middelen van het Rijk om hun taken uit te voeren, maar niet de vrijheid om mee te werken aan een alternatief.”