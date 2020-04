189 nieuwe sterfgevallen, maar de daling zet door

Dat lijkt een forse stijging, dinsdag meldde het RIVM dat 122 patiënten waren overleden. Maar het gaat vooral om mensen die in het Paasweekeinde zijn overleden en wier dood nu pas aan het RIVM is doorgegeven. Sinds dinsdag zijn er feitelijk 43 sterfgevallen bijgekomen, de 146 anderen zijn in de dagen daarvoor overleden. De daling in de sterfte, die rond 1 april is begonnen, zet door.

Daar hoort één kanttekening bij. Mensen die aan Covid-19 overlijden, maar niet positief op het nieuwe virus zijn getest, komen niet in deze statistieken terecht. Uit CBS-cijfers over de totale sterfte in Nederland bleek eind vorige week dat in de week tussen 30 maart en 5 april 2000 Nederlanders meer waren overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. Op basis van die cijfers lijkt de werkelijke sterfte aan Covid-19 ongeveer twee keer zo groot als de officiële statistieken aangeven. Als komende vrijdag de nieuwe cijfers van het CBS over de totale sterfte bekend worden, zal blijken of ook de werkelijke sterfte aan Covid-19 een dalende trend vertoont.

Ook ziekenhuisopnamen worden regelmatig pas later doorgegeven. Het RIVM meldde daarnaast dat er sinds dinsdag 188 nieuwe ziekenhuisopnames zijn geweest. Van die mensen werden er dinsdag 69 opgenomen, de rest al eerder. In de statistieken is wel duidelijk een dalende lijn te zien, zeker ten opzichte van eind maart. Het aantal positief geteste personen is met 734 gestegen tot 28.153.

Tot nog toe was 24 maart de dag waarop de meeste mensen binnenkwamen in ziekenhuizen: 559. Op 8 april waren voor zover nu bekend 200 nieuwe opnames, op 11 april nog ‘maar’ 125. Maar zeker dat laatste getal zou nog wat kunnen toenemen als de administraties op orde worden gebracht.