15 jaar cel en tbs geëist tegen Jos B. voor doden, misbruiken en ontvoeren Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Jos B. voor het doden, seksueel misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen en het bezit van kinderporno. De officier van justitie vroeg de rechtbank, als er geen tbs zou worden opgelegd, een celstraf van achttien jaar op te leggen.

De elfjarige Limburgse jongen verdween in 1998 toen hij op zomerkamp was op de Brunssummerheide. Een dag later werd het lichaam van Nicky een kleine 1,5 kilometer verderop gevonden. Lang leek de zaak onopgelost te blijven, tot de 57-jarige B. twee jaar geleden naar voren kwam uit een DNA-onderzoek.

Lees ook:

Zusje Nicky Verstappen: ‘Heeft hij pijn gehad? Heeft hij om ons geschreeuwd?’

Over de laatste minuten van het leven van Nicky Verstappen hebben zijn naasten nog altijd talloze vragen. In de behandeling van de zaak richtten de moeder, zus en tante van het in 1998 verdwenen jochie zich tot verdachte Jos B. ‘Voor mij ben jij geen mens, je bent een monster.’