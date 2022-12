Dit zijn de best gelezen artikelen van 2022

De ene crisis was nog niet voorbij, of de volgende begon. 2022 stond in het teken van de oorlog in Oekraïne, en dat was te zien aan uw leesgedrag. De liveblogs waarin we de oorlog op de voet volgden, vonden gretig aftrek, evenals analyses van onze correspondenten ter plekke en onze redacteuren aan het bureau. Bekijk hier de lijst met de best gelezen stukken van het afgelopen jaar.

De eerste tekenen van ‘morele verwonding’ zijn al zichtbaar bij Russische soldaten. ‘Het zijn soms ook mensen die het maar overkomt’

Als Tine Molendijk naar het Oekraïense slagveld kijkt, zet ze haar antropologische bril op. En kijkt daarmee, zoals ze zelf zegt, door de lens van ‘de morele verwonding’. De eerste tekenen van die verwonding zijn al zichtbaar.

Onbeschofte peuterdrift van de nieuwe Britse koning

Eigenlijk wilde columnist Kelli van der Waals het niet hebben over het Britse koningshuis. Maar toen kwamen de intrigerende filmpjes over de nieuwe koning Charles en zijn pennen.

Mijn oude buurvrouwen willen mij (25) in hun testament opnemen, terwijl ik ze puur uit vriendschap help

Beste Beatrijs, ik help soms buren en nu willen enkele dames mij in hun testament opnemen. Ik wil dat niet, en vrees voor de reactie van kinderen. Moet ik deze weelde aanvaarden, het contact beperken of nog duidelijker zijn dat wat ik doe, oprecht is en geen (financiële) compensatie behoeft?

Draaide Poetin door in zijn bunker? ‘Hij is vergiftigd door zijn eigen leugens’

Poetin stond jarenlang bekend als een ijskoud, maar ook pragmatisch leider. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne lijkt hij steeds impulsiever en emotioneler te handelen. Is hij zijn ratio kwijt?

Hoe supermodel Doutzen Kroes van haar rots stuiterde

In 2021 steeg de online haat tot een nieuw hoogtepunt. Favoriet doelwit was supermodel Doutzen Kroes. Jarenlang was zij een publiekslieveling, totdat ze zich aansloot bij de anti-vaxers. Een profiel van een gecanceld idool.

Langzaam verschijnen de eerste barstjes in Ruslands relatie met voormalige Sovjet-republieken

Terwijl Rusland de laatste weken zijn handen vol heeft aan de oorlog in Oekraïne, begint het ook elders in de Russische achtertuin te rommelen. Diverse andere voormalige Sovjet-republieken die Moskou traditiegetrouw tot zijn invloedssfeer rekent, lijken hun kans schoon te zien om een eigen agenda te volgen.

Stop de massavaccinatie, juist om de evolutie van het coronavirus af te remmen

Door de hele bevolking te vaccineren, zorgen we ervoor dat een resistente variant van Sars-CoV-2 gaat groeien. Hierdoor lopen kwetsbaren gevaar, omdat de vaccins er niet tegen werken, betoogt natuurkundige Daniël Miedema, die onderzoek doet naar moleculaire evolutie.

Frankrijk gaat leger opleiden voor grote oorlog

Na decennia van vredesoperaties en anti-guerillamissies moet het Franse leger zich nu voorbereiden op ‘een conflict van hoge intensiteit’ in Europa.

Creatieve manieren om de verwarming nog even uit te laten

Het is guur en koud buiten en de twijfel of je de verwarming aan zal zetten slaat toe. Maar ja, hoe hou je het uit zonder verwarming? En wat kost een dag stoken eigenlijk?