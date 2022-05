Zeehondenpups en de nieuwe serie van Huub Stapel, dit mag je niet missen dit weekend

De redactie van Tijdgeest geeft tips voor het weekend en aankomende week.

Een tv-serie over hoe de Zuiderzee het IJsselmeer werd

Acteur Huub Stapel maakte samen met schrijfster en historica Eva Vriend een tv-serie over hoe het verdwijnen van de Zuiderzee ingreep in mensenlevens.

Het was een handig ezelsbruggetje op school: hij werd aangelegd in 1932 en is 32 kilometer lang. Zaterdag 28 mei is het precies negentig jaar geleden dat die Afsluitdijk volledig werd gedicht en de heftige ­Zuiderzee voorgoed veranderde in het rustige IJsselmeer.

Huub Stapel, die eerder de tv-serie Langs de Maas maakte, wil weten wat het besluit om de zee te temmen voor gevolgen heeft gehad voor mensen rond de Zuiderzee.

In de eerste aflevering spreekt hij met een wedstrijdzeiler en een Urker visser over wat de zee indertijd zo gevaarlijk maakte.

Ook ontmoet hij Eva Vriend in de oude haven van Schokland. In haar boek Eens ging de zee hier tekeer – de tv-serie kreeg dezelfde titel – beschrijft Vriend de metamorfose van Zuiderzee naar IJsselmeer en het verdriet in de vissersgemeenschappen die van hun ­bestaan werden beroofd.

Eva Vriend Beeld Foto: Jelmer de Haas

Zelf groeide ze op in Luttelgeest, in de drooggelegde Noordoostpolder, waar haar ­vader een van de uitverkorenen was om er te gaan ­boeren.

Van haar boek verschijnt komende week de Engelse vertaling: Where the Zuiderzee once raged. Ze werkt nu aan een nieuw boek over Schokland en z’n nazaten.

Dit voor- en najaar zijn er Schokker Verhalenmarkten in Kampen, Vollenhove en Volendam, de plaatsen waar de meeste Schokkers na de ontruiming van het eiland in 1859 naartoe verhuisden.

Beeld ANP

ZEEHONDENPUPS KIJKEN

Punt van Reide, Groningen

Eind mei tot in augustus

De komende tijd gaan vele zeehondenmoeders met hun pups bij hoogwater naar de zeedijk in Termunten, bij de Punt van Reide. Daar zogen ze de jongen, rusten, eten en zonnebaden er. Tot het najaar plaatst Het Groninger Landschap daar een zeehondenkijkwand met kijkgaten. Zo stoort u de dieren niet. Beste tijd is 1,5 uur voor hoog water. Zie de getijdentabel Delfzijl, en tel er 20 minuten bij op voor de Punt van Reide. Meer info: groningerlandschap.nl/natuur/bijzondere-plekken.

PODCAST: DE BOURGONDIËRS

Bart Van Loo, VRT

Spotify of PodNL

De Vlaamse schrijver en conferencier Bart Van Loo spreekt met gretige stem als een volleerd acteur. Hij is Vlaanderens bekendste francofiel en gaf ooit chansoncolleges bij De wereld draait door. In deze podcastserie vertelt hij over het spannende ontstaan van de Lage Landen. We blijken een Bourgondische uitvinding! Zijn verhaal is ‘een even wonderlijke als gevaarlijke reis langs brandstapels en feestelijke banketten, de pest en riddertoernooien, Jeanne d’Arc en Filips de Goede’. Een heerlijke reis door de middeleeuwen. Te beluisteren via Spotify of PodNL.

0528 Kerkenpad Beeld RV

KERKENPAD OOST-GRONINGEN

4 juni

In Oost-Groningen kunt u fietsen of wandelen van kerk naar kerk.

In de weidse landschappen van Oost-Groningen fietst of wandelt u van kerk naar kerk tijdens de zevende editie van het Kerkenpad. Op zaterdag 4 juni openen dertig kerken, torens en een synagoge in Oost-Groningen hun deuren voor het publiek, van 10.00-16.00 uur. Alle kerkgebouwen hebben hun eigen bouwstijl en bezienswaardigheden, sommige kleden de dag aan met een expositie, concert, orgelspel of boekenmarkt. Zie kerkenpadoostgroningen.nl.

DELFT FRINGE FESTIVAL

Historische locaties Delft

2 t/m 12 juni

Het barst weer van jong talent op dit podiumkunstenfestival op allerlei historische locaties in Delft. Fringe is een van de belangrijkste en grootste theaterfestivals voor jonge makers in Nederland. Stap in het houten roeibootje van de dansende veervrouw Celine Werkhoven, luister naar consultant-wordt-comédienne Djoni de Vos, of naar de Nederlands-Wit-Russische Daniil Aleksin met Ingeburgerd, zijn zoektocht naar de doorwerking van Sovjet-structuren. Elf dagen, 25 locaties, 450 uitvoeringen door vijftig jonge makers. Zie het programma op delftfringefestival.nl.

KLOMPPOP FESTIVAL

Ovezande, Zeeland

t/m 29 mei

Deze zaterdag spelen op het Klomppop-festival op Zuid-Beveland publiekstrekkers zoals Roxeanne Hazes en Thomas Azier, ooit 3FM Serious Talent en inmiddels bekend om zijn experimentele muziek. Hij sluit het hoofdpodium af. Verder veel opkomende acts zoals Wies, Het Gezelschap en het Belgische The Guru Guru. Zondag is de familiedag met straattheater en een show van de onhandige klussers Buurman & Buurman. Losse dagkaarten via klomppop.nl.

De verspringende led-cijfers van installatiekunstenaar Tatsuo Miyajima.

TATSUO MIYAJIMA: TIME

Het Noordbrabants Museum, Den Bosch

18 juni t/m 2 september

Tatsuo Miyajima (Tokio, 1957) is een van de belangrijkste, internationaal bekende beeldhouwers en installatiekunstenaars van Japan. Time/ Samsara is een ruimte-vullende installatie met vele steeds verspringende led-cijfers. Die verbeelden zijn boeddhistische visie op het leven: ‘Blijf veranderen, verbind je met alles, ga oneindig door’. Hij werkt al sinds de jaren tachtig met elektrische circuits, video en computers en had eerder solotentoonstellingen in o.a. Sydney, Peking en San Francisco. Zie hetnoordbrabantsmuseum.nl.

Twitteraccount Yellow Submarine-Alles ist vorbei Beeld Screenshot

Het wijsje van ‘Yellow Submarine’ wordt de cadans van je leven

Een waarschuwing voor wie dagen last kan hebben van oorwurmen (muziek die in je hoofd blijft zitten, red.) of aanleg heeft voor een obsessie met patronen: deze rubriek behandelt dit keer een tip met de ­uitzonderlijke gave je brein te herprogrammeren.

Het twitteraccount Yellow Submarine-Alles ist vorbei ­onthult wat je allemaal kunt zingen op de melodie van We all live in a yellow submarine, de klassieker van The Beatles of, als dat je meer ligt, Schade, Deutschland, alles ist vorbei.

En dat is een hoop, laat dit ­account met alledaagse voorbeelden zien. De krantenkop ‘Eind goed, al goed voor Ajax en Ten Hag’? Mompel het één keer je hebt hem.

🎵 Van der Werfpark

Drukker dan normaal 🎵 pic.twitter.com/EQKsAJwEXU — Yellow Submarine-Alles ist vorbei (@submarinevorbei) 8 mei 2022

Of probeer het met een mondvol ‘griesmeelpudding met rode bessensaus’. In elk huishoudelijk product schuilt een binnenpretje. En ook op Teletekst is het snel raak: ‘Hoge Raad geeft spaarder ongelijk’.

Je hoeft niet door muziek ­geobsedeerd te zijn om deze formule razendsnel tot in de haarvaten van je leven te laten doordringen. Het geheim zit hem in korte zinnen met maximaal tien lettergrepen, al kun je aan het einde van de rijm best een ­beetje smokkelen. Handig om boodschappenlijstjes op te ­leuken: ‘rijst met ­bonen en een lapje spek’.

En je kunt het ook inzetten als je even geen antwoord hebt op de vraag van je leidinggevende: ‘Heb jij al vakantie aangevraagd?’ Two can play that game en ja, mochten jij en je baas de smaak te pakken krijgen, dan werkt deze variant ook: ‘Hoop dat je geen zomerplannen had’.