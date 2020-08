Zal ik mijn stiefzoon (14) elke maand naar zijn liefje rijden?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn stiefzoon (14) heeft zijn eerste (vakantie)liefde beet en is tot over zijn oren verliefd op een leuk meisje dat even oud is. Enig minpuntje is dat zijn liefje op een uur rijden bij ons vandaan woont. Ze willen elkaar liefst elk weekend zien. Zijn moeder (mijn vriendin – zijn eigen vader is overleden) vindt het leuk voor hem, maar wil er niet voor rijden. De ouders van zijn liefje hebben hier ook geen zin in. Ik ben de enige die er geen probleem mee heeft om hem wel­eens te brengen en weer op te halen. Is het oké dat ik het beperk tot één keer per maand? Ik zie het niet zitten om vaker die afstand te rijden, maar ik vind dat de andere ouders zich er wel heel gemakkelijk van afmaken. We zijn toch allemaal jong geweest?

Chauffeursdiensten

Beste Chauffeursdiensten,

Het is mooi om verliefd te zijn, maar het vereist wel zelfredzaamheid van betrokkenen om hun eigen afspraken te regelen. Het is nogal aanmatigend om de logistiek van de liefde te delegeren aan derden. Het is niet de taak van ouders om het liefdesleven van hun kinderen te faciliteren, nog los van het feit dat verliefde personen doorgaans op hun privacy gesteld zijn, een voorwaarde waaraan in deze halen/brengen/logeren-opzet ook nauwelijks te voldoen is. Jonge kinderen worden voortdurend door hun ouders gebracht en gehaald. Tieners worden geacht meer zelfstandigheid aan de dag te leggen voor hun mobiliteit en op de fiets te springen. Ouders willen best af en toe hun kind ophalen van een laat feestje, maar een kind dat structurele chauffeursdiensten vraagt om een kalverliefde bot te vieren gaat te ver. Ouders kunnen zeggen: zoek maar een liefje in de buurt, zodat ik er niet voor in touw hoef. Twee keer in een weekend twee uur kwijt zijn met halen en brengen is een enorme tijdsinvestering. De andere ouders beginnen er niet aan en gelijk hebben ze. De lovebirds kunnen bellen, appen of face-timen.

Beter nog: met de hand ouderwetse liefdesbrieven schrijven. Vakantieliefdes houden zelden stand. Niet erg. Er komt altijd weer een volgende liefde.