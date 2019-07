Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Het is nu twee keer voorgekomen dat vrienden van mijn vriend gaan trouwen en alleen mijn vriend uitnodigen, hoewel we al jaren samen zijn. Ik voel me daardoor buitengesloten en ik heb het idee dat ik niet serieus word genomen als zijn vriendin. Daarnaast had ik het erg leuk gevonden mee te vieren in de verbintenis van hun liefde. Mijn vriend zegt dat ik het niet persoonlijk moet opvatten en dat het een financiële overweging betreft. Wat is de regel voor het uitnodigen van stellen voor een bruiloft?

Buitengesloten bij trouwerijen

Beste Buitengesloten bij trouwerijen,

Als mensen al langere tijd een stel zijn, is het gebruikelijk om ze samen uit te nodigen voor feestjes, etentjes en dus ook voor een huwelijk. Het is raar om maar een van de twee voor een huwelijk te vragen. Uitzondering kan misschien worden gemaakt als het een uitnodiging betreft voor een gezeten huwelijksdiner met een beperkt aantal plaatsen voor familie en een enkele heel intieme vriend, maar zelfs in dat geval hoort de partner van de uitgenodigde vriend er toch eigenlijk bij. En voor een normaal huwelijksfeest met honderd of tweehonderd gasten (familie, vrienden, collega’s) horen partners van goede vrienden vanzelfsprekend altijd welkom te zijn. Bij het volgende huwelijksfeest waar u niet voor bent uitgenodigd zou uw vriend moeten informeren of hij u mag meebrengen. Zo niet, kan hij tegen het bruidspaar zeggen: ‘Sorry, als Victoria niet welkom is, kom ik ook niet.’

