Wat doen we met de nieuwe liefde van onze schoonbroer?

Beste Beatrijs,

Wij, een familie van vijf broers en zussen en hun partners, hebben het volgende probleempje: Een schoonbroer (70), sinds twee jaar weduwnaar van onze oudste zuster, heeft een vriendin gevonden. Het is serieus. Over een paar we­ken hebben wij ons jaarlijkse familiediner, waar hij ook altijd bij is. Nodigen wij zijn vriendin hier ook voor uit? De schoonbroer is uiteindelijk van de koude kant en dat ligt mogelijk minder voor de hand dan wanneer een bloedverwant met een nieuwe partner zou aankomen. Wat vindt u?

Met of zonder nieuwe liefde?

Beste Met of zonder nieuwe liefde,

Het simpelste is om de nieuwe vriendin maar gewoon welkom te laten zijn bij het familiediner. Het is nodeloos demonstratief om haar te passeren. Vertel uw schoonbroer de datum en plaats van de bijeenkomst en voeg eraan toe: ‘Margaretha is vanzelfsprekend ook welkom!’

Misschien neemt hij haar mee, maar het is ook heel goed mogelijk dat zijn nieuwe vriendin helemaal geen interesse heeft om de familie van de overleden vrouw van haar huidige relatie te leren kennen en de gelegenheid beleefd aan zich voorbij laat gaan. Dan komt uw schoonbroer alsnog in z’n eentje, maar op die manier is het de eigen keus van het stel geweest.