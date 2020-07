Presenteren is een vak apart, dat blijkt maar weer

Ze lijken in vorm, de jongens van het nieuwe ‘Makkelijk scoren: Studio afgelast’ (VPRO). De rest van de sportjournalistiek zit aardig in een vacuüm nu de Tour de France en het Europees kampioenschap voetbal niet doorgaan, dus misschien voorzien Tex de Wit, Jonathan van het Reve en Diederik Smit gewoon in een behoefte met hun ‘leukste sportzomer die er nooit is geweest’.

Het is in ieder geval aangenaam grinniken bij hun satirische geklets over de sportwereld en bij de ‘VI’-ruzietjes die ze nadoen. De drie hebben subtiel oog voor de grappige subtekst in interviewtjes met sporters. Klaagt tennisser Robin Haase over ‘het nieuwe tennissen’ met zijn tegenstander: “We mogen elkaars ballen niet aanraken. Maar als je je snaar aanraakt omdat je dat altijd doet, heb je die bal eigenlijk ook aangeraakt.”

Raak dan ook wat minder je snaar aan, verzucht Van het Reve. En dan weet iedereen waarop hij doelt.

Toen ze met ‘Makkelijk scoren’ begonnen vorig jaar, liep ik vast in hun geneuzel over voetbal-, korfbal- of andere balfeitjes. Nerdy jongens zoals zij kunnen hun onderlinge grapjes weleens te ver doorvoeren en niet aanvoelen dat ze het publiek kwijtraken, ook al zijn ze ervaren tekstschrijvers voor ‘Zondag met Lubach’. Het soepele presenteren hebben ze dit seizoen beter in de vingers.

Wisselseizoen is geopend

Want presenteren is toch een vak apart, blijkt weer nu in talkshowland het wisselseizoen is geopend. ‘Beau’ (RTL) stopt na komende vrijdag 10 juli en afgelopen zondag kwam er een einde aan de weekenduitzendingen van ‘Op1’, waaronder de populaire zondag met ­Jeroen Pauw en Fidan Ekiz.

Voor de zomerroulatie kreeg de VPRO ook een vinger in de pap en zo zitten vrijdag Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen aan de Op1-tafel. Spannend. Van der Wielen maakt al jarenlang prachtige interviews voor het NPO ­Radio1-programma ‘Nooit Meer Slapen’ en won zelfs de Zilveren Reissmicrofoon. Nu moet hij dat interviewen prominent op tv doen. En Nadia Moussaid krijgt een tweede kans aan de mainstream praattafel. Ze verving Eva Jinek knap tijdens haar zwangerschaps­verlof in 2018, al vonden sommigen haar niet scherp genoeg. Ik ben benieuwd hoe die twee deze week slapen.

Omroeppolitiek ten koste van de kijker

Overigens, leuk dat Op1 de kweekvijver van talent is bij de publieke omroep, maar er komt een moment dat de kijker genoeg heeft van de hogesnelheidscarroussel daar. Het vaste BNNVara-vrijdagduo Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg gaat nu om de week de maandagavond doen, en het EO-duo op dinsdag wordt in de zomer vervangen door weer twee anderen. Stel je voor zeg, dat Sophie en Hugo een tijdje de EO-avond zouden presenteren. Pure omroeppolitiek waarvan de kijker de dupe dreigt te worden.

Maar voor de makers is Op1 een kans. De carrière van Ekiz is alvast gekatapulteerd: die krijgt samen met Renze Klamer vanaf 31 augustus het ‘DWDD’-uur. Twee Rotterdammers aan tafel, dat verlaagt het grachtengordel-­gehalte van de Nederlandse talkshows.

Het grappige is: niemand heeft het meer over solo-presentatie. Matthijs van Nieuwkerk wordt als vanzelfsprekend opgevolgd door een duo. De man-vrouw-combinatie is ook gemeengoed geworden en van de acht duo’s bij deze nieuwe show en Op1 samen, hebben vier ervan een presentator met een migratie-achtergrond.

Die vernieuwing hebben we wel weer te danken aan het opengebroken talkshowlandschap.

