Onze kinderen hebben ons niet meer nodig, is dat deel van het proces naar voltooid leven?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onze kinderen kunnen zich uitstekend zelf redden. Werken hard en veel. De kleinkinderen doen het ook goed. Mijn vrouw en ik (tachtigers) zijn ons op onze laatste fase aan het voorbereiden, zodat wij hopen in vrede te kunnen sterven. Wij zijn beiden nog goed ter been, zeer geïnteresseerd in een spiritueel leven en proberen veel in het NU te zijn. Het loslaten van de kinderen is geen probleem. We hebben geen stress, geen geldzorgen en wonen landelijk. We sporten om te bewegen. Af en toe wat mantelzorg. Geen redenen om te klagen, maar toch knaagt er wat. Wij kennen het gezegde ‘Wij hebben de kinderen leren spreken, zij hebben ons leren zwijgen.’ Maakt het gevoel van niet meer nuttig zijn voor je kinderen deel uit van een proces naar een voltooid leven?

Laatste fase

Beste Laatste fase,

Ik betwijfel of ‘in het NU zijn’ een zinvolle manier van leven is. Maar dat komt misschien doordat ik persoonlijk weinig op heb met mindfulness en met spiritueel leven. Volgens mij is het niet nodig om je geestelijk voor te bereiden op de laatste fase van het leven. Die fase komt vanzelf wel, of u er nu op voorbereid bent of niet, en dan is het vroeg genoeg om u ermee te verstaan. In mijn visie is het voor iedereen in welke levensfase dan ook belangrijk om ertoe te doen. Zolang kinderen nog jong zijn en steun nodig hebben, vervullen zij die functie voor ouders. Als kinderen eenmaal op eigen benen staan, is loslaten het devies. Maar dat betekent niet dat uw leven voltooiing nadert. Het is dan raadzaam om een ander doel te vinden om zin te geven aan het leven, zodat u het gevoel hebt dat u ertoe doet. Dat kan worden gevonden in filantropisch bezig zijn, iets aardigs doen voor andere mensen, groente en fruit kweken, iets moois maken, vrijwilligers-werk, nu ja, er zijn allerlei dingen te bedenken die iemand het gevoel geven dat hij/zij ertoe doet. Mijn advies zou zijn: ga iets nuttigs doen in plaats van na te denken over hoe u het beste een voltooid leven kunt bereiken.

