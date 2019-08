Onze dochter haalt haar bachelor maar niet en haar schuld loopt op

Beste Beatrijs,

Onze dromerige dochter (25) had voor de vakantie haar bachelor moeten afronden, maar dat is haar wederom niet gelukt, terwijl ze al twee jaar achterloopt. Ze is van goede wil, maar treuzelt eindeloos en verliest zich dan in details, waardoor het schrijven van de scriptie niet lukt. Nu wil ze komend studiejaar weer een nieuwe poging doen met een nieuw onderwerp. Wij als ouders zien dat met angst en beven aan, want we verwachten dat het haar dan weer niet lukt. En intussen loopt haar studieschuld alleen maar verder op. Op dit moment bedraagt die schuld al 40.000 euro. Aan de andere kant zal een deel van deze schuld omgezet worden in een gift als ze alsnog volgend jaar haar bachelor haalt. Wat denkt u dat ze het beste kan doen? Stoppen en werk zoeken (zonder bachelor-diploma) en de hoge schuld helemaal terugbetalen? Of toch nog een laatste ultieme poging wagen, weer van voren af aan beginnen, eventueel met hulp van zo’n scriptiebureau? Ook al is de kans groot dat het weer op niets uitloopt?

Scriptieproblemen

Beste Scriptieproblemen,

Het lijkt van het grootste belang dat uw dochter toch haar bachelor haalt. Anders zijn de afgelopen vijf jaar echt voor niks geweest. Stoppen is geen optie, maar helemaal opnieuw beginnen met een ander onderwerp lijkt me heilloos. Dat diploma moet gehaald worden met zo min mogelijk extra inspanning. De scriptie hoeft niet interessant te zijn, het enige wat ertoe doet is dat uw dochter het afmaakt.

Een scriptiebureau te hulp roepen is een goed idee. Er zijn er verschillende om uit te kiezen, want er worstelen wel meer studenten met hun scriptie. Uw dochter heeft het laatste jaar een scriptieonderwerp en een begeleidende docent gehad, dat kan niet anders. Ze zal zich hebben ingelezen en materiaal verzameld. Het enige probleem is om het resultaat van deze inspanningen coherent op papier te krijgen volgens de richtlijnen. De universiteit is er ook bij gebaat om diploma’s af te geven, want drop-outs zijn een financiële kostenpost, maar docenten hebben geen tijd voor intensieve begeleiding.

Zo’n scriptiebureau levert (tegen geld – die investering zult u moeten doen) een-op-een begeleiding en structurering. Ze zitten er van week tot week (soms van dag tot dag) bovenop en er is voor de student geen vluchtweg om eronderuit te komen. Misschien heeft uw dochter een half jaar nodig om de scriptie tot een eind te brengen. Een cum laude zal het niet worden. Maar een zesjes-scriptie is genoeg om dit hoofdstuk af te sluiten. Doe dus in haar (en uw) belang een beroep op particuliere, professionele begeleiding.