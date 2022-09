Och, was ik maar op Mykonos

Nu september opeens de herinnering aan kou brengt, en het vooruitzicht op de schrikbarende kosten die daaraan verbonden zullen zijn, valt me de constante aanwezigheid op van Mykonos in mijn tijdlijn. Geografisch gezien ligt dit Griekse eiland in de Egeïsche Zee, maar online is Mykonos vooral gelokaliseerd op Instagram. In een speciaal hoekje waar de zorgen waar wij mee zitten, niet bestaan.

Op Mykonos – dit Insta-Mykonos – maakt niemand zich zorgen over geld, daarvan is er ruim voldoende. Op Mykonos is iedereen goed bedeeld, is iedereen influencer en is iedereen fotograaf, of heeft een fotograaf. Op Mykonos is iedereen gebruind, gespierd, op de juiste plekken gevuld, jong (zelfs wie oud is), sexy, afgetraind, gewenkbrauwd, gewaxt, gelift en aan het genieten. Op Mykonos is iedereen bloot, maar nog net genoeg gekleed om uitdrukking te geven aan sociale status en privilege. Christian Dior. Prada. Armani.

Witte huizen en perfecte zonsondergangen

Mykonos is zo Instagrambaar dat een filter bijna te veel is, op het hele eiland zit een pre-filter. Op Mykonos zijn alle huizen wit en alle deurtjes blauw, en alle luchten blauw, en alle zwembaden blauw en de zee blauw, altijd blauw. De dagen zijn stralend, op Mykonos, en de avonden zwoel en feestelijk, en daartussen: de zonsondergangen, perfect. Dan krijgen die paar andere kloddertjes kleur op dit eiland ruim baan en kleurt de lucht geel als Mykonos’ citroenen en roze als Mykonos’ bougainville. Alleen de lichtgevende infinity pools, die blijven blauw.

Op Mykonos is geen recessie, geen vluchtelingenprobleem, geen droogte of overstroming. Op Mykonos hoef je alleen maar te zijn, het juiste drankje vast te houden, de lippen te pruilen, de spieren te flexen, in de verte te kijken, in de juiste hoek en voor een sprekende achtergrond, en te zorgen dat je boezem niet uit je bikini valt. Je mooiste zelf laten zien, je beste leven leiden. Zeggen dat je #dankbaar bent, misschien.

Een moderne zegening van de Kardashians

Waarom Mykonos? Tuurlijk, Marlon Brando, Elizabeth Taylor en Brigitte Bardot gingen er ook al heen. Maar het zal ook wel aan de Kardashians (het zal eens niet) hebben gelegen. Die vierden er in 2013 vakantie, en dat is toch een soort moderne zegening van een plek, juist toen Instagram vorm kreeg en flink begon te groeien. Kim deed Elizabeth na, Instagrammers doen Kim na. Sowieso is iedere serieuze celebrity en zelfvermarkter er inmiddels wel geweest, van Ariana Grande en Bella Hadid tot de makelaars van Selling Sunset.

In termen van Instagram-lifestyle behoort Mykonos geloof ik tot het hoogst haalbare, misschien nog wel hoger dan Ibiza. Daar is het soms nog de bedoeling spiritualistisch te doen, hier mag het blijven bij een pure en onverholen uitdrukking van je commerciële zelf. Het individu dat zich laat fotograferen tussen dit wit en blauw heeft echt iets bereikt, naar hedendaagse maatstaven. Die staat los van wereldse problematiek, heeft geen boodschap aan actuele crises, hoeft niets met Ursula von der Leyen of Greta Thunberg. Alsof het leven niets anders is dan dit, om niets anders draait dan hoe je wordt ervaren op het telefoonscherm van een ander. Een ander die denkt: ‘Och, was ik maar op Mykonos.’

Swipen & klikken

Swipen & klikken - Kelli van der Waals bespreekt opvallende trends en discussies in online media. Eerdere columns vind je hier.